Gazeteci Kemal Öztürk hakkında gözaltı kararı

Gazeteci Kemal Öztürk hakkında, Suriye’deki Arap Alevileriyle ilgili sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Öztürk hakkında gözaltı kararı verildi.

Gazeteci Kemal Öztürk hakkında, bir televizyon kanalındaki yayında Suriye’deki Arap Alevilerini kastederek söylediği belirtilen sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Öztürk hakkında gözaltı kararı verildiği ve müşteki beyanlarının alındığı öğrenildi.

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Soruşturma kapsamında Öztürk’ün 1 Eylül tarihinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden mevcutlu olarak hazır edilmesi amacıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazıldığı belirtildi.

Öztürk hakkında yürütülen soruşturmanın, televizyon programındaki sözlerine ilişkin değerlendirmeler kapsamında sürdüğü bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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