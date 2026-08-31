Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Gazeteci Kemal Öztürk hakkında gözaltı kararı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Gazeteci Kemal Öztürk hakkında gözaltı kararı

Gazeteci Kemal Öztürk hakkında, Suriye’deki Arap Alevileriyle ilgili sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Öztürk hakkında gözaltı kararı verildi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Gazeteci Kemal Öztürk hakkında, bir televizyon kanalındaki yayında Suriye’deki Arap Alevilerini kastederek söylediği belirtilen sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Öztürk hakkında gözaltı kararı verildiği ve müşteki beyanlarının alındığı öğrenildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Gülistan Doku soruşturmasında balık adam tutuklandı
GÜNDEM

Gülistan Doku soruşturmasında balık adam tutuklandı

Soruşturma kapsamında Öztürk’ün 1 Eylül tarihinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden mevcutlu olarak hazır edilmesi amacıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazıldığı belirtildi.

Öztürk hakkında yürütülen soruşturmanın, televizyon programındaki sözlerine ilişkin değerlendirmeler kapsamında sürdüğü bildirildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İŞ BİRLİĞİ KURUMSALLAŞIYOR
İŞ BİRLİĞİ KURUMSALLAŞIYOR
'Mekke Savunma İttifakı'ndan ortak karar
"KAFALARINI KESECEĞİM"
Başörtülü kadınlara ve bebeklere skandal sözler!
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU!
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU!
Geride yürek yakan bu liste kaldı
TOGG'LA İLGİLİ ÇARPICI İDDİA!
TOGG'LA İLGİLİ ÇARPICI İDDİA!
Vestel ve Anadolu Grubu çekiliyor, yeni ortak geliyor
GEMİ YARIN YOLA ÇIKIYOR
GEMİ YARIN YOLA ÇIKIYOR
Türkiye'den Girne'deki arama çalışmalarına destek
VEDA ETTİ!
VEDA ETTİ!
Lionel Messi'den tarihi karar
U DÖNÜŞÜ YAPTILAR
U DÖNÜŞÜ YAPTILAR
Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan Mavi Vatan açıklaması!
HYUNDAI'DEN BÜYÜK SÜRPRİZ
HYUNDAI'DEN BÜYÜK SÜRPRİZ
Bronco ve Wrangler'a yeni rakip
252 BİN TL MAAŞ VERİLECEK
252 BİN TL MAAŞ VERİLECEK
Avrupa ülkesinde Türkler için yeni iş kapısı açıldı!
MİLLİ MAÇLARI KAÇIRACAK
MİLLİ MAÇLARI KAÇIRACAK
Kenan Yıldız'dan kötü haber
100 KİŞİYİ KURTARAN KAHRAMAN!
100 KİŞİYİ KURTARAN KAHRAMAN!
Faciada yardıma ilk koşan isim o anları anlattı
LAHEY KARARINI AÇIKLADI
LAHEY KARARINI AÇIKLADI
Terör saldırısı sonrası o anlaşma askıya alınmıştı!
"CANIM YANIYOR"
Acılı vatandaştan, Üstel'e canlı yayında tepki!
ALİYEV'E DİKKAT ÇEKTİLER
ALİYEV'E DİKKAT ÇEKTİLER
Bişkek'te Putin'i kızdıran görüntü!
ENFLASYON İÇİN YENİ TAHMİN!
ENFLASYON İÇİN YENİ TAHMİN!
Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
ÜLKE GENELİNDE ETKİLİ OLACAK
ÜLKE GENELİNDE ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji uzmanı tarih verdi!
PAKİSTAN DUYURDU
PAKİSTAN DUYURDU
Mekke Anlaşması'na katılmak için o ülkeler sıraya girdi
'SİYASETİN ZAMANI DEĞİL'
'SİYASETİN ZAMANI DEĞİL'
Rumlar insanlığını unutunca İngiliz vekil isyan etti!
DERBİ TAHMİNİ GÜNDEM OLDU
DERBİ TAHMİNİ GÜNDEM OLDU
"Tüm gün çalıştım" dedi, F.Bahçe iddiası geldi
FACİA GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ
FACİA GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ
Alabora olan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Karim Benzema ayrılığı resmileşti! Trabzonspor detayı
Benzema ayrılığı resmileşti! Trabzonspor detayı
Kaydet
Alperen Şengün ve Tarık Biberovic neden yok, oynamıyor? İzlanda maçı kadrosunda yer almadılar
Alperen Şengün ve Tarık Biberovic neden yok, oynamıyor?
Kaydet
'Mekke Savunma İttifakı'ndan ortak karar! Savunma iş birliği genişliyor
'Mekke Savunma İttifakı'ndan ortak karar! Savunma iş birliği genişliyor
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.