Pentagon'da yaprak dökümü! ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Dan Driscoll istifayı bastı: Bakan Hegseth'le kanlı bıçaklı olmuştu

ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Dan Driscoll, Savunma Bakanı Pete Hegseth ile aylar süren anlaşmazlığın ardından Başkan Donald Trump'a istifasını sundu. Driscoll'un ayrılmasıyla Kara Kuvvetleri'nde Senato tarafından onaylanmış üst düzey sivil veya askeri lider kalmayacak.

ABD Savunma Bakanlığı'nda üst düzey bir ayrılık yaşandı. The Wall Street Journal'ın haberine göre ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Dan Driscoll, Başkan Trump'a istifasını sundu. Driscoll'un önümüzdeki günlerde Pentagon'dan ayrılması bekleniyor.

HEGSETH İLE AYLARDIR GERGİNLİK YAŞIYORDU

WSJ'ye göre Driscoll ile Savunma Bakanı Hegseth arasındaki anlaşmazlık, Kara Kuvvetleri'nin yönetimi ve üst düzey komuta kademesinde yapılan değişiklikler etrafında yoğunlaştı.

Pentagonda yaprak dökümü! ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Dan Driscoll istifayı bastı: Bakan Hegsethle kanlı bıçaklı olmuştu

Driscoll, Hegseth tarafından nisan ayında görevden alınan eski Kara Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı General Randy George ile yakın çalışıyordu. İkili, askerlerin yeni teknolojileri daha hızlı kullanması ve ordunun savaş alanındaki değişen tehditlere uyum sağlaması için çeşitli çalışmalar yürütmüştü.

Driscoll ayrıca geçen hafta, Hegseth'in rütbesini düşürmesinin ardından askeri kariyeri sona eren General Chris Donahue'nun Fort Bragg'daki emeklilik törenine katıldı.

Donahue'nun ayrılığı, Hegseth'in general ve amirallerin toplam sayısını yüzde 10, dört yıldızlı komutanların sayısını ise yüzde 20 azaltmayı hedefleyen planının bir parçası olarak açıklanmıştı.

KARA KUVVETLERİ'NİN ZİRVESİNDE YÖNETİM BOŞLUĞU

Driscoll'un ayrılışı ABD Kara Kuvvetleri'ndeki yönetim tablosunu daha da dikkat çekici hale getirecek.

İstifanın ardından Kara Kuvvetleri'nde Senato tarafından onaylanmış üst düzey sivil veya askeri lider kalmayacak. General Christopher LaNeve, General George'un görevden alınmasının ardından Kara Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı görevini vekaleten yürütüyor.

Kara Kuvvetleri Müsteşarı Mike Obadal'ın ise Driscoll'un ayrılışından sonra kurumun en üst düzey sivil yetkilisi olması bekleniyor.

Bazı Cumhuriyetçi milletvekillerinin Hegseth'in LaNeve'yi kalıcı Kara Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olarak görmek istemesine karşı çıktığı ve aday gösterilmesi halinde Senato'daki onay sürecinin sıkıntıya girebileceği aktarıldı.

Pentagon'da yaprak dökümü! ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Dan Driscoll istifayı bastı: Bakan Hegseth'le kanlı bıçaklı olmuştu

BEYAZ SARAY'DAN DRISCOLL'A VEDA

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, Driscoll'un görev süresine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bakan Driscoll, tarihi askeri operasyonlar sırasında olağanüstü liderlik sergileyerek, hazırlık ve savaş gücüne yeniden ağırlık vererek, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere yardımcı olarak ve daha pek çok alanda Başkan Trump'ın 'Amerika'yı Yeniden Güçlü Kılma' gündemini Kara Kuvvetleri Bakanlığı'nda ilerletmede son derece etkili olmuştur" dedi.

Kelly, "Başkomutan ve Savaş Bakanı ile birlikte yürüttüğü çalışmalar sayesinde ABD Kara Kuvvetleri her zamankinden daha güçlüdür" ifadelerini kullandı.

VANCE İLE ESKİ HUKUK FAKÜLTESİ ARKADAŞI

Driscoll'un Trump yönetimindeki dikkat çekici bağlantılarından biri de Başkan Yardımcısı JD Vance ile olan geçmişi. İkili hukuk fakültesinden sınıf arkadaşı.

Axios'a göre Hegseth ile Driscoll arasındaki ilişkiler uzun süredir iyi değildi ancak Driscoll'un Vance ile yakınlığı kendisine yönetim içinde belirli bir koruma sağlıyordu.

The New York Times ise ikili arasındaki gerilimin bir başka boyutunun askeri terfiler olduğunu yazdı. Habere göre Hegseth, iki siyahi erkek ve iki kadın subayı terfi listesinden çıkarmak istedi ancak Driscoll buna karşı çıktı.

PENTAGON'DAKİ BİR BAŞKA İSİM DAHA AYRILABİLİR

Driscoll'un döneminde Kara Kuvvetleri'nin modernizasyonu ve yeni teknolojilerin askeri kullanıma alınması öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Askeri modernizasyon çalışmalarındaki rolü nedeniyle Driscoll'a "drone adam" lakabı takılmıştı.

Driscoll ve Kara Kuvvetleri Müsteşar Yardımcısı Dave Fitzgerald ayrıca özel şirketleri askeri üslerde veri merkezleri ve kritik maden işleme tesisleri gibi yatırımlara yönlendirdi. Kara Kuvvetleri'nin yurt içi lojistik ağını modernize etmek amacıyla FedEx Dataworks ile de ortaklık kuruldu.

WSJ'nin aktardığı konuya yakın bir kaynağa göre Fitzgerald'ın da bu hafta görevinden ayrılması bekleniyor.

Driscoll, Kara Kuvvetleri Bakanı olarak yıllık bütçenin yanı sıra 1 milyondan fazla aktif görevli, Ulusal Muhafız ve yedek asker ile 330 binden fazla sivil çalışanın bulunduğu yapının sivil yönetiminden sorumluydu.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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