FETÖ, Signal üzerinden haberleşmiş! O ağ deşifre oldu: Çok sayıda gözaltı var
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarının Signal haberleşme uygulaması üzerinden yürüttükleri örgütsel faaliyetler ve haberleşme trafiği deşifre edildi. MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda, örgütün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 10 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel bilişim yapılanmasına soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde çalışma gerçekleştirildi.
FETÖ/PDY tarafından kullanılan Signal kriptolu haberleşme programının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 13 şüpheli belirlendi.
10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Başsavcılığın talimatıyla şüphelilerin yakalanmasına yönelik 1 Eylül 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u yakalanarak gözaltına alındı.
Firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.