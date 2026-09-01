Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin ilk hızlı treninin test süreçlerinin başarıyla devam ettiğini duyurdu. Uraloğlu, “Test süreçleri başarıyla devam eden Milli Elektrikli Hızlı Tren’imiz saatte 250 kilometre hıza ulaştı” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ (TÜRASAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye’nin ilk hızlı treninin test süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SAATTE 250 KM HIZA ULAŞTI"

Daha önce saatte 240 kilometre hıza ulaştıklarını hatırlatan Bakan Uraloğlu, “Saatte 225 kilometre işletme hızına sahip hızlı tren setimizin dinamik seyir emniyeti testlerine Gebze-Eskişehir güzergâhında başladık. Testlerimizi Eskişehir-Polatlı arasında başarıyla sürdürüyoruz. Bu kapsamda Milli Elektrikli Hızlı Tren’imiz saatte 250 kilometre hıza ulaştı.” ifadelerini kullandı.

Bakan müjdeyi verdi! Yerli ve milli trenimizden hız rekoru

“DİNAMİK SEYİR EMNİYETİ TESTLERİNDE AŞAMALI OLARAK İLERLİYORUZ”

Milli Elektrikli Hızlı Tren’in test çalışmalarının belirlenen test programı doğrultusunda farklı hız ve işletme koşullarında sürdürüldüğünü belirten Uraloğlu, “Trenimizin güvenli, konforlu ve yüksek performanslı bir şekilde işletmeye alınabilmesi için test ve doğrulama çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Dinamik seyir emniyeti testlerimizde Gebze-Eskişehir etabının ardından Eskişehir-Polatlı hattında da önemli bir aşamayı geride bıraktık. Saatte 250 kilometre hıza ulaşarak testlerimize başarıyla devam ediyoruz.” dedi.

Bakan müjdeyi verdi! Yerli ve milli trenimizden hız rekoru

"YÜKSEK KONFOR VE İNOVASYON VAR"

Uraloğlu, 577 yolcu kapasiteli, alüminyum gövdeli 8 araçtan oluşan bu setleri, otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleri ile donattıklarını dile getirdi. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

En önemli ve kritik sistemlerinden olan ‘Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi’ ile ‘Cer Sistemi’ni, ASELSAN ile tamamen yerli ve milli olarak tasarladık ve ürettik. Trenle seyahat edecek yolcularımızın rahatlıkla kullanabilmeleri için; yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri otomatlar ve mutfak bölümleri yerleştirdik. Ayrıca bu araçlarımızda engelli vatandaşlarımız için iki adet yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyeleriyle platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmesini sağlayan asansörlere de yer verdik. Trenlerimizi, yüksek konfor ve inovasyon ile mevcut ve gelecekte var olacak ihtiyaçları karşılamak üzere tasarladık.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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