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Yaşam

Serin hava bekleyenlere kötü haber! İstanbul Eylül'de yazı yaşayacak

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Eylül ayının gelmesi ile havaların serinlemesini bekleyenlere kötü haber geldi. Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir ayın ilk 15 gününde İstanbul'da sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkabileceğini söyledi.

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İstanbul’da eylül ayının ilk haftasında yaz havasının süreceği tahmin ediliyor. Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, hafta sonunun deniz ve açık hava için uygun geçeceğini, fakat cuma gününün dikkat edilmesi gereken tek gün olduğunu kaydetti.

Uzmanın İstanbul için hazırladığı gün gün hava durumu tahminine göre, 1 Eylül güneşli ve sıcak olacak. Yaklaşık 30 derece sıcaklık gündüz, 20 derece gece bekleniyor. 2 Eylül’de sıcaklık yine 30 derece civarında olacak.

3 Eylül’de rüzgârın kendisini hissettirmesiyle sıcaklık 29 dereceye inecek. Haftanın kritik günü olarak değerlendirilen 4 Eylül’de yerel sağanak olasılığı var ve sıcaklık 28 dereceye düşecek.

Serin hava bekleyenlere kötü haber! İstanbul Eylül'de yazı yaşayacak
Başlık ResmiSerin hava bekleyenlere kötü haber! İstanbul Eylül'de yazı yaşayacak

YAZ HAVASI GERİ DÖNECEK

5 Eylül’de yağışın sonrasında hava açılacak ve sıcaklık 29 dereceye çıkacak. 6 Eylül’de ise 30 derece civarında güneşli hava ve yaz havasının geri dönüşü bekleniyor.

Eylül’ın ikinci yarısında Balkanlar üstünden serin hava girişleri olabilir. Ekim ayında ise sıcaklığın düşüp yağışın başlaması bekleniyor.

Serin hava bekleyenlere kötü haber! İstanbul Eylül'de yazı yaşayacak
Başlık ResmiSerin hava bekleyenlere kötü haber! İstanbul Eylül'de yazı yaşayacak

"SICAKLIKLAR 30 DERECENİN ÜZERİNİ GÖREBİLİR"

Eylül ayının ilk 15 günlük kısmı ile alakalı değerlendirmeler yapan Dr. Güven Özdemir, “Sıcak hava etkisi devam edebilir, Marmara ve Ege’de 30 derecenin üzerindeki günler görülebilir. Ayrıca geceler yavaş yavaş serinlemeye başlayacak ancak denizlerin sıcaklığı nedeniyle özellikle İstanbul’da nem ve bunaltıcılık devam edecek. MGM’nin güncel aylık tahmininde de Türkiye’nin önemli bölümünde sıcaklıkların normallerin üzerinde olması bekleniyor” ifadelerini kullandı.

15 günlük kısımda İstanbul’un hava durumu ile alakalı tahminlerini de paylaşan Özdemir, “İstanbul’da 28-32 derece civarında gündüz sıcaklıkları, 20-24 derece civarında da gece sıcaklıkları olacak gibi duruyor. Ancak önemli olan şu: Sıcaklık 30 derece civarında olsa bile deniz sıcaklığı + yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık daha yüksek olabilir. İlk ciddi değişim ise eylül ayının ikinci yarısında görülebilir. Burada atmosferin karakteri değişmeye başlayacak. Balkanlar üzerinden serin hava girişleri daha sık hale gelme olasılığı ön planda olacak” açıklamasını yaptı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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