ABD savunma yönetiminin kalbinde eşi benzeri görülmemiş bir "intikam savaşı" patlak verdi. Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, rakibi olarak gördüğü Dan Driscoll tatildeyken Kara Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Randy George’u sadece bir dakikalık bir telefon görüşmesiyle görevden alması, ordu içinde yeni bir savaşı başlattı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Kara Kuvvetleri Bakanı Dan Driscoll arasındaki çekişme artık gizlenemez hale geldi.

ABD basınına göre ordu içindeki görevden almalar ve sızan gizli bilgiler, Pentagon’da büyük bir çatlak oluşturdu.

Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, Driscoll’un tatilde olduğu sırada Kara Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Randy George’u bir dakikalık bir telefon görüşmesiyle kovması, bardağı taşıran son damla oldu.

İLK GÜN KAVGA, SONRASI İNTİKAM

İkili arasındaki kriz, Dan Driscoll’un göreve başladığı ilk gün patlak vermişti. Başkan Yardımcısı JD Vance’in yakın dostu olan Driscoll, Trump’ın orduyu ziyaret etmesini önerdiğinde Hegseth’in bağırarak, "Yetki bende, kendi işine bak!" dediği ve toplantıyı terk ettiği öğrenildi. Bu andan itibaren ikili arasındaki ilişki, bir çalışma ortaklığından çok bir "intikam savaşına" dönüştü.

SAVAŞ ORTASINDA GENERAL TASFİYESİ

Hegseth’in, eski Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle ordunun en seçkin generallerini birer birer görevden alması büyük tepki topluyor.

Özellikle Ukrayna ile barış müzakerelerini yürütmesi için Hegseth yerine Driscoll’un seçilmesi, Savunma Bakanı'nı öfkelendirdi. Hegseth’in, kendisinin yerine Driscoll’un getirileceğinden korktuğu ve bu yüzden ordu yönetimini "budamaya" başladığı iddia ediliyor.

"SİYAHİ VE KADIN SUBAY" LİSTESİ KRİZİ

Gerginliğin bir diğer boyutu ise liyakat ve terfiler üzerinden yaşandı. Hegseth’in, terfi listesinden aralarında siyah ve kadın subayların da bulunduğu bazı isimleri çıkarması için Driscoll’a baskı yaptığı, Driscoll’un ise bu "ideolojik" müdahaleyi defalarca reddettiği öne sürülmekte.

Bu restleşmenin ardından Hegseth, Driscoll’un en yakın çalışma arkadaşlarını görevden alarak karşılık verdi.

Emekli Tuğamiral Mark Montgomery, savaş ortamında üst düzey liderlerin bu şekilde tasfiye edilmesini sertçe eleştirerek, "Böyle bir dönemde yapılacak en kötü şey ordunun tepesini boşaltmaktır" dedi.

Beyaz Saray her iki ismi de kamuoyu önünde övmeye çalışsa da, Driscoll’un son açıklamasında "İstifa etmiyorum" diyerek Hegseth’in adını bile anmaması, Pentagon’daki çift başlılığın ve krizin derinleşerek devam edeceğini kanıtlamış durumda.

