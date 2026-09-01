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Ekonomi

Tüm yatırımcıları ilgilendiriyor! SPK'dan pay satışlarına ilişkin yeni düzenleme

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Tüm yatırımcıları ilgilendiriyor! SPK'dan pay satışlarına ilişkin yeni düzenleme
Fotoğraf Başlığı Tüm yatırımcıları ilgilendiriyor! SPKdan pay satışlarına ilişkin yeni düzenleme

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), pay satışlarına ilişkin yeni düzenlemesini açıkladı. Yeni düzenlemeyle birlikte, fiili dolaşımdaki pay oranına göre, bazı ortaklıkların sermayesini temsil eden payların veya oy haklarının belirli oranların üzerinde borsa dışında satılmasına ilişkin ilke kararı aldı.

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SPK'nin Kurul Karar Organı'nın İlke Kararı'na ilişkin duyurusuna göre, Pay Tebliği'nin 27'nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki kişilerce, herhangi bir 12 aylık dönemde, fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 50'nin üzerindeki ortaklıklar için ortaklık sermayesini temsil eden payların veya oy haklarının yüzde 2'sinden fazlası, fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 50 ve bunun altındaki ortaklıklar için ortaklık sermayesini temsil eden payların veya oy haklarının yüzde 4'ünden fazlası özel emir, BİAŞ Toptan Satışlar Pazarı (TSP) veya virman/devir yöntemleri ile yapılan satışlar dahil Borsa dışında satılamayacak.

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Fiili dolaşımdaki pay oranı olarak, satışın yapıldığı tarihte geçerli olan fiili dolaşım oranı dikkate alınacak.

Söz konusu oranları aşan tutarda payların anılan yöntemlerle devredilmek istenmesi halinde Pay Tebliği'nin 27'nci maddesinin 5'inci fıkrası ile 15'inci maddesindeki şartlar uygulanmaksızın devir öncesi pay satış bilgi formu düzenlenecek ve bu form Kurulun onayına sunulacak.

PAY SATIŞI BİLGİ FORMU KURULCA ONAYLANMASI ZORUNLU

Bu kapsamdaki ortaklara ait borsada işlem görmeyen nitelikteki paylar, pay satış bilgi formu Kurulca onaylanmadan hiçbir surette borsada işlem gören niteliğe dönüşemeyecek.

Kurulca onaylı pay satış bilgi formu düzenlenmeden anılan devirler Borsada özel emire veya TSP işlemlerine konu edilemeyecek, devredilemez veya virman yapılamayacak.

Tüm yatırımcıları ilgilendiriyor! SPKdan pay satışlarına ilişkin yeni düzenleme
Başlık ResmiTüm yatırımcıları ilgilendiriyor! SPKdan pay satışlarına ilişkin yeni düzenleme

Bu konudaki sorumluluk, payını devreden ortak ile devre aracılık eden yatırım kuruluşlarında olacak.

Duyuruya göre, 29 Ağustos 2026'dan önce Borsa dışında yapılan satışlar ise herhangi bir 12 aylık dönem içerisinde yapılabilecek satış oranı hesaplamalarına dahil edilmeyecek.

BIST 30 Endeksi'ne dahil ortaklıklar ile yönetim hakimiyetine Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ ve kamu kurumlarının doğrudan veya dolaylı olarak sahip olduğu ortaklıklar yukarıdaki hükümlere tabi olmayacak, söz konusu sınırlamalar ve şartlar bu ortaklıklar için uygulanamayacak.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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