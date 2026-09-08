TOKİ'nin kiralık konutları için tarih belli oldu! İstanbul'daki kiralık konutlar için başvurular ne zaman?

TOKİ'nin İstanbul’da hayata geçireceği kiralık sosyal konut projesinde ayrıntılar netleşti.Milyonlarca kişinin beklediği kiralık sosyal konutlara ilişkin inşaatların ilk etabın tamamlanmak üzere olduğu bildirilmişti. Peki, TOKİ'nin kiralık konutları için başvurular ne zaman başlayacak, kura çekimi hangi tarihte yapılacak?

TOKİ'nin kiralık konut kampanyasına dair yeni ayrıntılar belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kiralık sosyal konut projesinde başvuruların 14 Eylül'de başlayacağını duyurdu. İlk kura ise ekim ayında yapılacağını söyledi. Erdoğan ''İstanbul'da yapacağımız 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızla buluşturacağız. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzun kurasını çekeceğiz.'' dedi.

Kiralık sosyal konutların, bulundukları bölgedeki kiralık ev fiyatlarının altında tutulması planlanıyor.

TOKİnin kiralık konutları için tarih belli oldu! İstanbuldaki kiralık konutlar için başvurular ne zaman?

KİRALIK TOKİ KONUTLARI NEREDE YAPILACAK?

Konutların İstanbul'un farklı bölgelerinde, özellikle kira bedellerinin yüksek olduğu alanlarda hayata geçirilmesi planlanıyor. Konutların yapılacağı ilçe listesi henüz resmi olarak açıklanmadı. Bakan Murat Kurum daha önce Ataşehir'i örnek göstererek kiralık sosyal konutların yüksek kira fiyatlarının görüldüğü bölgelerde de bulunacağını belirtmişti.

İlçe bazındaki kesin dağılımın ise TOKİ tarafından yapılacak açıklamayla netleşmesi bekleniyor.

TOKİ KİRALIK KONUTLAR KAÇ YILLIĞINA VERİLECEK?

TOKİ'nin kiralık sosyal konutlarında 3 yıllık kira süresi uygulanması planlanıyor.

Proje kapsamında konutların belirlenen hak sahiplerine 3 yıl süreyle kiralanması, sürenin sonunda ise sistem kapsamında yeniden değerlendirilmesi öngörülüyor. TOKİ tarafından yayımlanan bilgilere göre kiralanan konutların yönetimi, bakımı ve denetimi de sağlanacak.

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