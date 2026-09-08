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Tahhütname onayında son gün uyarısı...KYK taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır?

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Tahhütname onayında son gün uyarısı...KYK taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır?
Fotoğraf Başlığı Tahhütname onayında son gün uyarısı...KYK taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), yurt hakkı kazanan öğrencilere taahhütname onaylarını 10 Eylül saat 23.00’e kadar e-Devlet üzerinden tamamlamaları gerektiğini hatırlattı. Peki,KYK taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır?

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Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Yurt hakkı kazanan öğrencilerin, 10 Eylül saat 23.00’e kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylaması gerekiyor.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla GSB yurt yerleştirme sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Öğrenciler, sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.

Duyuruda, kayıt işlemlerinin tamamlanması için taahhütname onayının belirtilen süre içinde yapılması gerektiği hatırlatıldı.

Tahhütname onayında son gün uyarısı...KYK taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır?
Başlık ResmiTahhütname onayında son gün uyarısı...KYK taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır?

TAAHHÜTNAME ONAYI NEDİR, NASIL YAPILIR?

Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” işlemini yapmaları gerekmektedir. Taahhütname onayı yapmayan öğrenciye ödeme yapılmamaktadır. Yurt dışında yükseköğrenim gören öğrenciler için taahhütname onayının ardından sonuç açıklama sayfasında bahsedilen kefaletname işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kefaletname işlemi tamamlanmayan öğrencilere ödeme yapılmamaktadır.

- 18 yaş ve üzerinde olan öğrencilerin taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığımız linkine ulaşarak e-Devlet şifresi ile onaylaması,

- 15/18 yaş aralığındaki öğrencilerin taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığımız linkine ulaşarak önce anne veya babasının e-Devlet şifresi ile veli onayı vermesinin ardından kendi e-Devlet şifresi ile onaylaması,

- 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrencilerin ise anne veya babaları şayet her ikisi de vefat etmiş ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri/Yurt Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini yetkili memur önünde ıslak imza ile imzalamaları gerekmektedir.

Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi ödenmemekte, ayrıca bildirim yapılmamaktadır.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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