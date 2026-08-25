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Spor

Manchester United'dan 70 milyon sterlinlik transfer

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Manchester United'dan 70 milyon sterlinlik transfer

İngiliz devi Manchester United, Brighton'dan Kamerunlu futbolcu Carlos Baleba'yı transfer ettiğini açıkladı.

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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Brighton'dan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Carlos Baleba'yı kadrosuna kattı.

Manchester United Kulübünden yapılan açıklamada, Kamerunlu milli futbolcu ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2031'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiliz basınına göre Manchester United, bu transfer için Brighton'a 70 milyon sterlin ödeyecek.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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