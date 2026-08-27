Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Malazgirt Zaferi kutlamalarından Osmaniye’ye dönen vatandaşları taşıyan otobüs, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde başka bir yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Siverek ilçe çıkışında meydana geldi. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü nedeniyle Bitlis’in Ahlat ilçesindeki kutlama programına katıldıktan sonra Osmaniye’ye dönen vatandaşları taşıyan otobüs, aynı yönde ilerleyen yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Malazgirt dönüşü feci kaza! Yolcu otobüsleri çarptı, çok sayıda yaralı var

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralanan Münir T., Ayşe Ö., Mehmet G., Osman Ö., Ümmühan Ayşe D., Nebi K., Zeynep D., Ömer K., Mehmet Ç., Abdullah Zübeyir K., Fatma G., Şule C. ve Eren C.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Malazgirt dönüşü feci kaza! Yolcu otobüsleri çarptı, çok sayıda yaralı var

Kazadan yara almadan kurtulan diğer yolcular ise olay yerine çağrılan başka otobüslerle kent merkezine götürüldü.

Malazgirt dönüşü feci kaza! Yolcu otobüsleri çarptı, çok sayıda yaralı var



Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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