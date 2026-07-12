Batı'nın ağır teknoloji ambargolarına rağmen Ukrayna'da kullanılan Rus füzelerinde Japonya üretimi kritik parçalar bulundu. New York Times'ın araştırması, Rus askeri istihbaratına bağlı gizli birimin Japonya'da kurduğu tedarik ağını, üçüncü ülkeler üzerinden yürütülen sevkiyatları ve Moskova'ya uzanan teknoloji zincirini ortaya çıkardı.

Batı'nın Rusya'ya uyguladığı teknoloji ambargolarına rağmen, Ukrayna'da kullanılan Rus füzelerinde Japonya üretimi kritik parçalar tespit edildi.

New York Times, Moskova'nın yaptırımları nasıl aştığını ve Japonya'da kurulan gizli ağı ortaya çıkardı.

2022 yılının Şubat ayında Ukrayna işgalinin başlamasının ardından Batılı liderler, yüzlerce Rus casusunu sınır dışı ederek Kremlin ile bağlantılı şirketleri kara listeye almıştı. Batılı ülkeler özellikle Rusya’nın silah üretiminde hayati önem taşıyan mikroçiplere, vericilere ve yüksek teknolojiye erişimini engellemeyi amaçlıyordu. Ancak aradan geçen 4 yılın ardından istihbarat yetkilileri, sınır dışı edilen o casusların düzinelercesinin beklenmedik bir yerde, Japonya'da yeniden ortaya çıktığını saptadı.

Sınır dışı edilen yüzlerce ajan orada toplandı: O ülkeyi Rusya için lojistik üsse çevirdiler!

"ZAYIF YASALAR YÜZÜNDEN"

Japonya’nın gelişen yüksek teknoloji endüstrisi ve İkinci Dünya Savaşı sonrası müttefik devletler tarafından tasarlanan, dış istihbarat teşkilatından yoksun zayıf casusluk yasaları, ülkeyi Rusya için adeta korunaklı bir lojistik üs haline getirdi.

Ukrayna hükümetinin güncel verilerine göre, Ukrayna şehirlerini vuran Rus füzelerinin ve insansız hava araçlarının yüzde 90’ında Japon menşeili bileşenler bulunuyor.

Mayıs ayında Kiev’de bir konut bloğunu yok eden ve 24 sivilin ölümüne yol açan Rus Kh-101 seyir füzesinin enkazı incelendiğinde, füzenin ihracatı yasaklı Japon bilgisayar modülleriyle yönlendirildiği tespit edildi.

Sınır dışı edilen yüzlerce ajan orada toplandı: O ülkeyi Rusya için lojistik üsse çevirdiler!

TORANOMON KULESİ'NDEKİ GİZLİ ÜS: "20. DİREKTÖRLÜK"

Tokyo’daki tedarik operasyonunun merkezinde, Rus askeri istihbarat teşkilatı G.R.U.’ya bağlı çalışan ve varlığı ilk kez gün yüzüne çıkan "20. Direktörlük" adlı gizli bir birim yer alıyor. Batılı istihbarat teşkilatlarına göre, diplomat ya da iş adamı kılığına giren birim mensupları, savaş teknolojilerini çalmak veya paravan şirketler üzerinden Rusya'ya kaçırmak için faaliyet gösteriyor.

Ölümcül ağın Tokyo ayağını yöneten ismin ise Ulusal Polis Teşkilatı binasına sadece 10 dakikalık yürüme mesafesindeki Toranomon Kotohira Kulesi’nde yer alan, Rus devlet havayolu şirketi Aeroflot’un 22. kattaki ofisinde diplomatik dokunulmazlık ve havayolu çalışanı kimliği arkasına gizlenen G.R.U. subayı Maksim Vladimirovich Filchenkov olduğu belirlendi.

Sınır dışı edilen yüzlerce ajan orada toplandı: O ülkeyi Rusya için lojistik üsse çevirdiler!

İLAÇ ŞİRKETİNDEN PUTİN'İN CEPHE DESTEĞİNE: TEDARİK ZİNCİRİ NASIL İŞLİYOR?

Araştırmaya göre Rus casuslar, doğrudan Rusya'ya sevkiyat yapmak yerine üçüncü ülkeleri aracı olarak kullanıyor. Japonya’dan çıkan hassas teknolojiler önce Vietnam, Sri Lanka veya Özbekistan gibi ülkelere gönderiliyor, oradan da Aeroflot kargolarıyla Moskova'ya taşınıyor.

Soruşturma kapsamında, Tokyo limanında faaliyet gösteren ve kendisini "Rusya-Japonya köprüsü" olarak tanımlayan Proco Air şirketinin sahibi Takehiko Miki ile bir röportaj yapıldı. Miki, Rus ajan Filchenkov’un istihbarat bağlantısını bilmediğini ve sadece yasal tıbbi cihazlar taşıdıklarını iddia etti. Ancak ele geçirilen gizli bir hava kargo faturası savunmayı çürütmüş oldu.

Kargo belgesine göre sevkiyatın alıcısı, Moskova merkezli dev ilaç şirketi R-Pharm çıktı. Şirketin kendisi yaptırım listesinde olmasa da, kurucusu Aleksei Repik, Putin’e olan yakınlığı nedeniyle Batı dünyasında kara listede yer alıyor. Hatta Repik, Mayıs 2025’teki bir Kremlin toplantısında Rus iş dünyasını "cepheye benzeri görülmemiş bir destek sağlamak" için seferber ettiğini açıkça övmüştü.

UKRAYNA DİPLOMATİK NOTAYLA UYARDI, JAPONYA HAREKETE GEÇMEKTE GECİKTİ

Ukrayna, sadece 2025 yılının Nisan ayında Japonya Dışişleri Bakanlığı’na, düşürülen Rus silahlarında tespit edilen devre kartları, yarı iletkenler ve vericilerin fotoğraflarını içeren en az sekiz resmi diplomatik uyarı mektubu gönderdi. Mektuplarda Panasonic, Toshiba ve Nippon Electric Corporation gibi Japon devlerinin isimleri yer alıyordu. Şirketler yasa dışı ticareti kesin dille reddederken, bu ürünlerin üçüncü ülkeler üzerinden izinsiz şekilde yeniden satılarak Rusya'ya ulaştığı anlaşıldı.

Japonya, Başbakan Sanae Takaichi liderliğinde İkinci Dünya Savaşı sonrası askeri yardım yasağı geleneğini bozarak Ukrayna'ya destek verse ve Ocak ayında Ukraynalı kılığına girerek ticari sırları çalmaya çalışan bir Rus ajanını deşifre etse de, mevcut hukuk sistemindeki boşluklar nedeniyle casusluk davalarını ancak "rekabet kanunlarını ihlal" gibi hafif suçlamalarla yürütebiliyor. Krizin farkında olduklarını belirten Liberal Demokrat Parti milletvekili Akihisa Shiozaki, endüstriyel casusluğu engelleyecek yeni yasal düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

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