Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Magazin

Nev yoğun bakımda mı? Şarkıcının sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken iddia

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Nev yoğun bakımda mı? Şarkıcının sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken iddia

Türk rock müziğinin tanınan isimlerinden Nev'in yoğun bakımda olduğu iddia edildi. Şarkıcının karaciğer rahatsızlığı olduğu öne sürüldü.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Nevzat Doğansoy, sahne adıyla Nev, hakkında ortaya atılan bir iddia sevenlerini endişelendirdi. Magazin gazetecisi Burhan Akdağ, sanatçının yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

ÖNERİLEN HABERLER
Teşkilat’ta Serhat Kılıç’ın yerine gelecek isim belli oldu
MAGAZİN

Teşkilat’ta Serhat Kılıç’ın yerine gelecek isim belli oldu

Akdağ, paylaşımında Nev’in yoğun bakımda olduğunu müzisyen Selim Bölükbaşı’nın bir paylaşımından öğrendiğini belirtti. Sanatçının sağlık durumuna ilişkin ayrıntıları bilmediğini vurgulayan Akdağ, sevenlerine dua çağrısında bulundu.

Nev yoğun bakımda mı? Şarkıcının sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken iddia
Başlık ResmiNev yoğun bakımda mı? Şarkıcının sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken iddia

Burhan Akdağ paylaşımında, şunları söyledi:

"Nev güzel haberlerini bekliyoruz...

Bazı haberleri okumazsınız aslında…
Bir anda içinize düşer.
Bu sabah karşıma çıkan birkaç cümle de öyleydi.
Selim Bölükbaşı’nın paylaşımında bir isim gördüm: Nev… Altında ise insanın gözünü bir süre ekranda tutan o iki kelime vardı: “Yoğun bakımda…”
İnanın, hiç beklemiyordum. Bir an durdum.
Çünkü bazı sanatçılar vardır; her gün dinlemezsiniz belki, hayatınızın her anında karşınıza çıkmazlar. Ama seslerini duyduğunuz anda tanırsınız. Bir şarkıları yıllar öncesinden gelir, omzunuza dokunur.
Nev de benim için öyle isimlerden biri.

Nev yoğun bakımda mı? Şarkıcının sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken iddia
Başlık ResmiNev yoğun bakımda mı? Şarkıcının sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken iddia

Selim Bölükbaşı, kıymetli arkadaşının yoğun bakımda olduğunu söylüyor ve dualarımızı eksik etmememizi istiyordu. Okuyunca üzüldüm. Nev… Nevzat Doğansoy...

Yıllardır kendine özgü sesiyle, yorumuyla, şarkılarıyla hayatımızın bir yerinden geçen güzel bir sanatçı. Bazen bir sanatçıyı yakından tanımanız gerekmez. Bir şarkısına denk gelirsiniz, sesi size dokunur ve hiç fark etmeden hayatınızda küçük bir yer edinir.
Nev de benim için öyle isimlerden biri. Şimdi yoğun bakımda olduğunu öğrenmek insanın içini burkuyor.
Sağlık durumunun ayrıntılarını bilmiyorum. Bilmediğim bir konuda yorum yapmak da istemiyorum. Bildiğim tek şey, şu anda güzel bir habere ihtiyacımız olduğu…"

Şarkıcının karaciğer rahatsızlığı olduğu öne sürüldü.

Nev yoğun bakımda mı? Şarkıcının sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken iddia
Başlık ResmiNev yoğun bakımda mı? Şarkıcının sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken iddia

NEV KİMDİR?

Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan 57 yaşındaki Nev, kendine özgü yorumuyla Türk rock müziğinin tanınan isimleri arasında yer alıyor.

2000 yılında Teoman'ın Türkiye turnesine katılması kariyerindeki önemli dönemeçlerden biri olurken, asıl büyük çıkışını 2001 yılında yayımladığı Her Şeye Rağmen albümüyle yapan Nev, özellikle “Zor” ile geniş kitlelere ulaşan Nev, 2004 tarihli Sen Gibi albümüyle başarısını sürdürmüştü. “Sen Gibi”, “Benmişim”, “Mühürlü Kaderim” gibi parçalar da zaman içerisinde Nev denince ilk akla gelen şarkılar arasına yerleşti. Özellikle pop-rock çizgisini kendine has yorumuyla birleştiren Nev, yıllar içerisinde müzik dünyasında oldukça kendine özgü bir yer edindi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Magazin
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
PERDE ARKASI BELLİ OLDU
PERDE ARKASI BELLİ OLDU
Erdoğan-Yavaş görüşmesi ile ilgili açıklama
4 BAŞKAN AK PARTİ'DE
4 BAŞKAN AK PARTİ'DE
Üçü CHP'den! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
KADIKÖY'DE ŞOK GOL
KADIKÖY'DE ŞOK GOL
F.Bahçe, 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi arenasında
SERVET SIRRINI MASAK ÇÖZDÜ
SERVET SIRRINI MASAK ÇÖZDÜ
74 bin TL gelir, 222 milyon TL hesap trafiği!
CHP’DEN MANSUR YAVAŞ MESAJI
CHP’DEN MANSUR YAVAŞ MESAJI
9 Eylül’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmüştü
VLAHOVIC'E MEN CEZASI
VLAHOVIC'E MEN CEZASI
Derbinin sonrası PFDK kararı belli oldu
ARAÇLA ÜZERİNDEN GEÇTİLER
ARAÇLA ÜZERİNDEN GEÇTİLER
Sanayi sitesindeki silahlı kavgada kan donduran anlar
MALTEPE'DE DEHŞET ANLARI!
MALTEPE'DE DEHŞET ANLARI!
Ev sahiplerini vurdu, avukatı yaraladı
İMZA AN MESELESİ
İMZA AN MESELESİ
Arda Güler ile anlaşma sağlandı
KREDİ Mİ ‘EVİM’ SİSTEMİ Mİ?
KREDİ Mİ ‘EVİM’ SİSTEMİ Mİ?
Konut alıcısı için riskler ve fırsatlar
FİYATLAR BELLİ OLDU!
FİYATLAR BELLİ OLDU!
İşte 15 bin kiralık konutun yapılacağı ilçeler
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI
Foça Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti
'SADECE TEDARİK ETMEYECEK'
'SADECE TEDARİK ETMEYECEK'
Bir ülke daha KAAN için harekete geçti!
ASLAN'DA OSIMHEN GERÇEĞİ
ASLAN'DA OSIMHEN GERÇEĞİ
Avrupa sahnesinde endişe verici tablo
"GİZLİ KAMERAYLA KAYDETTİLER"
İlk kez hakim karşısında! Uyuşturucu, cinsel ilişki itirafları
'ÖFKEDEN AĞLADIĞINI GÖRDÜM'
'ÖFKEDEN AĞLADIĞINI GÖRDÜM'
F.Bahçe’nin eski stoperinin şaşırtan Pereira anısı
İBRE TERSİNE DÖNDÜ!
İBRE TERSİNE DÖNDÜ!
İkinci el otoda fiyatlar ilk kez düştü
F-35 ALIMINDA SKANDAL!
F-35 ALIMINDA SKANDAL!
İsviçreli Bakan sözleşmeyi okumadı, bedeli ağır oldu
'AŞKIM'LI MESAJLAR DOSYADA!
'AŞKIM'LI MESAJLAR DOSYADA!
Eski Belediye Başkanı'nı yakacak sözler
AYNI HATALAR, ŞOK KAYIPLAR!
AYNI HATALAR, ŞOK KAYIPLAR!
G.Saray'da 356 gündür bitmeyen büyük ders!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
CHP'den Mansur Yavaş'a '9 Eylül' sitemi: Etkinliğe katılmasını beklerdik
CHP'den Mansur Yavaş'a '9 Eylül' sitemi
Kaydet
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
Kaydet
Ünlü oyuncu Melisa Döngel'e kabus yaşattı! O maganda tutuklandı
Ünlü oyuncuya kabusu yaşattı! Maganda tutuklandı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.