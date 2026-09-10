Türk rock müziğinin tanınan isimlerinden Nev'in yoğun bakımda olduğu iddia edildi. Şarkıcının karaciğer rahatsızlığı olduğu öne sürüldü.

Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Nevzat Doğansoy, sahne adıyla Nev, hakkında ortaya atılan bir iddia sevenlerini endişelendirdi. Magazin gazetecisi Burhan Akdağ, sanatçının yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

Akdağ, paylaşımında Nev’in yoğun bakımda olduğunu müzisyen Selim Bölükbaşı’nın bir paylaşımından öğrendiğini belirtti. Sanatçının sağlık durumuna ilişkin ayrıntıları bilmediğini vurgulayan Akdağ, sevenlerine dua çağrısında bulundu.

Nev yoğun bakımda mı? Şarkıcının sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken iddia

Burhan Akdağ paylaşımında, şunları söyledi:

"Nev güzel haberlerini bekliyoruz...

Bazı haberleri okumazsınız aslında…

Bir anda içinize düşer.

Bu sabah karşıma çıkan birkaç cümle de öyleydi.

Selim Bölükbaşı’nın paylaşımında bir isim gördüm: Nev… Altında ise insanın gözünü bir süre ekranda tutan o iki kelime vardı: “Yoğun bakımda…”

İnanın, hiç beklemiyordum. Bir an durdum.

Çünkü bazı sanatçılar vardır; her gün dinlemezsiniz belki, hayatınızın her anında karşınıza çıkmazlar. Ama seslerini duyduğunuz anda tanırsınız. Bir şarkıları yıllar öncesinden gelir, omzunuza dokunur.

Nev de benim için öyle isimlerden biri.

Nev yoğun bakımda mı? Şarkıcının sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken iddia

Selim Bölükbaşı, kıymetli arkadaşının yoğun bakımda olduğunu söylüyor ve dualarımızı eksik etmememizi istiyordu. Okuyunca üzüldüm. Nev… Nevzat Doğansoy...

Yıllardır kendine özgü sesiyle, yorumuyla, şarkılarıyla hayatımızın bir yerinden geçen güzel bir sanatçı. Bazen bir sanatçıyı yakından tanımanız gerekmez. Bir şarkısına denk gelirsiniz, sesi size dokunur ve hiç fark etmeden hayatınızda küçük bir yer edinir.

Nev de benim için öyle isimlerden biri. Şimdi yoğun bakımda olduğunu öğrenmek insanın içini burkuyor.

Sağlık durumunun ayrıntılarını bilmiyorum. Bilmediğim bir konuda yorum yapmak da istemiyorum. Bildiğim tek şey, şu anda güzel bir habere ihtiyacımız olduğu…"

Şarkıcının karaciğer rahatsızlığı olduğu öne sürüldü.

Nev yoğun bakımda mı? Şarkıcının sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken iddia

NEV KİMDİR?

Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan 57 yaşındaki Nev, kendine özgü yorumuyla Türk rock müziğinin tanınan isimleri arasında yer alıyor.

2000 yılında Teoman'ın Türkiye turnesine katılması kariyerindeki önemli dönemeçlerden biri olurken, asıl büyük çıkışını 2001 yılında yayımladığı Her Şeye Rağmen albümüyle yapan Nev, özellikle “Zor” ile geniş kitlelere ulaşan Nev, 2004 tarihli Sen Gibi albümüyle başarısını sürdürmüştü. “Sen Gibi”, “Benmişim”, “Mühürlü Kaderim” gibi parçalar da zaman içerisinde Nev denince ilk akla gelen şarkılar arasına yerleşti. Özellikle pop-rock çizgisini kendine has yorumuyla birleştiren Nev, yıllar içerisinde müzik dünyasında oldukça kendine özgü bir yer edindi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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