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Kulisleri sallayan iddia! Tarih bile verildi: "Mansur Yavaş, CHP'den istifa edecek"

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Kulisleri sallayan iddia! Tarih bile verildi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi gündemde sıcaklığını koruyan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Yavaş'ın CHP'den istifa edeceği öne sürüldü.

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Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası CHP’den ayrılan milletvekillerinin Yeni Parti’yi kurduğu süreçte Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın nasıl bir tutum sergileyeceği merak ediliyor.

Kulisleri sallayan iddia! Tarih bile verildi: Mansur Yavaş, CHPden istifa edecek
Başlık ResmiKulisleri sallayan iddia! Tarih bile verildi: Mansur Yavaş, CHPden istifa edecek

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile de siyasi iletişiminin devam ettiği bilinen Mansur Yavaş ile ilgili dün gece dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP'nin resepsiyonu devam ederken Yavaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

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GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı kabul etti: Görüşmenin detayları belli oldu

Gazeteci Sinan Burhan, tv100 ekranlarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın siyasi kararları hakkında dikkat çeken kulis bilgileri paylaştı. Burhan, Mansur Yavaş’ın AK Parti’ye geçeceği yönünde iddiaların AK Parti kaynakları tarafından yalanlandığını ancak Yavaş’ın CHP’de de kalmayacağını ifade etti.

Gazeteci Sinan Burhan’ın aktardığı kulis bilgileri şu şekilde:

AK PARTİ’YE GEÇMİYOR

"AK Parti kaynakları ile görüştüm. Net bir cevap vereyim. Şu an için Mansur Yavaş AK Parti'ye geçmiyor. Böyle bir talep de yok. Beklenti de yok.

YENİ PARTİ'YE DE KATILMIYOR

Mansur Yavaş, Yeni Parti'ye de katılmıyor.

CHP'DEN İSTİFA EDECEK

Mansur Yavaş CHP'de de kalmayacak. Büyük ihtimal CHP'den istifa edecek. Eylül ayı içerisinde olabilir, daha sonra olabilir. Aldığım bilgi bu. Mansur Yavaş bağımsız kalacak.

ARINMA ÇAĞRISI YAPABİLİR

Mansur Yavaş önümüzdeki günlerde Yeni Parti'ye ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik arınalım çağrısı yapabilir.

YOLSUZLUK İDDİALARININ CİDDİYE ALINMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Mansur Bey belediyelerde yaşanan yolsuzluk usulsüzlük iddialarını sadece siyasi bir sonuç olarak değerlendirmiyor. Bu tür yolsuzlukların olabilme ihtimalinin de ciddiye alınması gerektiğini belirtiyor."

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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