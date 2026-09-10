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Yaşam

Sular çekildi! Eski köy tekrar gün yüzüne çıktı

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Kars’ta Karakurt Barajı’nda su seviyesinin düşmesiyle sular altında kalan eski Karakurt köyü tekrar gün yüzüne çıktı.

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Kars’ın Sarıkamış ilçesi sınırları içerisinde bulunan Karakurt Barajı’nda su seviyesinin çekilmesiyle birlikte, bir dönem hayatın sürdüğü eski Karakurt köyüne ait yapılar tekrar görünür hale geldi. Suların altında kalan köyün ortaya çıkan görüntüsü, hem geçmişin izlerini hem de bölgenin tarihini gözler önüne serdi.

Sular çekildi! Eski köy tekrar gün yüzüne çıktı
Başlık ResmiSular çekildi! Eski köy tekrar gün yüzüne çıktı

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Baraj sularının çekildiği alanlarda, eski köy yerleşimine ait yapı kalıntıları dikkat çekti. Köy camisinin yanı sıra çok sayıda evin temel ve duvar kalıntıları ile bölgede bulunan kilise de yeniden ortaya çıktı. Bir zamanlar köy sakinlerinin yaşadığı, sokaklarında insanların dolaştığı eski Karakurt köyü, yıllar sonra sessizliğiyle dikkat çekti. Su seviyesinin düşmesiyle beraber ortaya çıkan yapıların büyük bölümünün harabeye döndüğü görülürken, geçmişten günümüze ulaşan izler havadan görüntülendi.

Sular çekildi! Eski köy tekrar gün yüzüne çıktı
Başlık ResmiSular çekildi! Eski köy tekrar gün yüzüne çıktı

Bir dönem Karakurt köyünün hayat alanı olan bölgede, bugün baraj sularının çekilmesiyle geçmişin izleri tekrar görünür hale geldi. Cami, ev kalıntıları ve kilisenin aynı karede yer aldığı görüntüler, yıllar önce sular altında kalan köyün sessiz hikayesini gözler önüne serdi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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