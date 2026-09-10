İlk duruşma sona erdi: Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk halinin devamına karar verildi

'Çoklu cinsel birliktelik', 'uyuşturucu' suçları kapsamında faaliyet gösterdiği iddia edilen ve liderliğini gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un yaptığı öne sürülen 'Mehmet Akif Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasında mahkeme heyeti Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Manaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, Ufuk Tetik ise tahliye edildi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy ile 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, Ersoy’un “suç örgütü kurma ve yönetme”, 11 kez “nitelikli cinsel saldırı”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ve “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” suçlarından 286 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İddianamede liderliğini Ersoy’un yaptığı öne sürülen "Mehmet Akif Suç Örgütü"ne ilişkin davanın ilk duruşması bugün İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

İlk duruşma sona erdi: Mehmet Akif Ersoyun tutukluluk halinin devamına karar verildi

Ersoy’un da aralarında bulunduğu 7 sanık ilk kez hakim karşısına çıkarken, duruşmanın başında basına kapalı olan salon daha sonra basın mensuplarına açıldı.

Tutuklu ve tutuksuz sanıkların bir bölümü duruşma salonunda hazır bulundu, bazı sanıklar ise SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı.

İlk duruşma sona erdi: Mehmet Akif Ersoyun tutukluluk halinin devamına karar verildi

BİR SONRAKİ DURUŞMA 9 EKİM'DE

Mahkeme heyeti, Mustafa Manaz ve Mehmet Akif Ersoy’un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanıklardan Ufuk Tetik ise tahliye edildi.

Duruşma, diğer işlemlerin görülmesi için 9 Ekim’e ertelendi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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