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Spor

Orhan Ak'tan Fenerbahçe maçı öncesi çağrı

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Orhan Ak'tan Fenerbahçe maçı öncesi çağrı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'nin Teknik Direktörü Orhan Ak, maçı kazanmak istediklerini söyledi.

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Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ak, Göztepe maçıyla iyi bir başlangıç yaptıklarını kaydetti.

"ÖZGÜVENLE REHAVETİ KARIŞTIRMAMAK LAZIM"

Oyuncularının müthiş özgüvenli ve cesaretli bir takım olduklarını gösterdiğini aktaran Ak, "Tabii özgüvenle rehaveti karıştırmamak lazım. Bunu devam ettirmemiz lazım. İlk yarı müthiş bir oyundu ama ikinci yarı zaman zaman oyun içinde olduk. Bu süreyi skordan bağımsız uzatmamız lazım çünkü bazen skor yanıltabiliyor. Ama ilk yarıdaki hem skor hem oyun gücü çok iyiydi, çok agresiftik. Çok doğru planlarla çok iyi işler yaptık. Göztepe gibi ciddi bir rakibi deplasmanda ilk yarı 4 golle öne geçmek kolay değil. Oyuncularımız müthiş bir öz güven ve karakter ortaya koydu." dedi.

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"MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Ak, sahasında 14 Eylül Pazartesi günü Fenerbahçe ile yapacakları maça ilişkin, "Hiçbir maçtan kaçamazsınız, her maça en iyi şekilde hazırlanmanız lazım. Bugün Göztepe maçını yaptıklarımız, yapamadıklarımızı olumlu olumsuz bunların hepsini tekrardan geri bildirimle analizini yaptık. Bugün o sayfayı kapattık ve Fenerbahçe sayfasını açıyoruz. Yaklaşık 4 antrenmanımız var ve bunlar bizim için çok değerli. En iyi şekilde hazırlanıp, doğru planlarla, doğru oyunla ve en önemlisi taraftarımızla maçı kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Fenerbahçe maçı öncesinde Gaziantep taraftarına seslenen Ak, "Benim, oyuncularımın ve camiamızın taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız var. İnşallah yeni bir hikaye başlatırız. Amacımız o." diyerek sözlerini tamamladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, maçın hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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