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Eyüpspor-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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Eyüpspor-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Eyüpspor-Çaykur Rizespor maçı canlı yayın bilgileri, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak karşılaşma öncesinde gündemde. Ligde yeniden çıkış arayan iki ekibin mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler, maçın başlama saati ve yayıncı kanalına odaklandı. "Eyüpspor-Rizespor maçı hangi kanalda, nereden izlenir" belli oldu.

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Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı devam ederken Eyüpspor, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Geride kalan 4 haftada Eyüpspor 3, Rizespor ise 6 puan topladı. İstanbul ekibi son maçında Arca Çorum FK'ye 3-0 mağlup olurken, Rizespor da Alanyaspor karşısında sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

EYÜPSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eyüpspor-Çaykur Rizespor maçı 12 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak karşılaşmaya Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Karşılaşma iki takım açısından da puan tablosunda yukarı yönlü hareket için önem taşıyor. Eyüpspor ilk 4 haftada yalnızca Alanyaspor karşısında galibiyet elde ederken, diğer üç karşılaşmasını kaybetti. Çaykur Rizespor ise 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 6 puana ulaştı.

Eyüpspor-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Başlık ResmiEyüpspor-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

EYÜPSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor-Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Oğuzhan Aksu yönetecek.

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Editör : İREM ÖZCAN
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