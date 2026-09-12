Kayseri'de vicdan sızlatan hırsızlık: 9 yaşındaki çocuğun tezgahını soyup gittiler

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Kayseri'de yaz tatilinde harçlığını çıkarmak için babasının iş yeri önünde çekirdek satan 9 yaşındaki Yunus Emre'nin emeği, yoldan geçen 3 kişi tarafından çalındı. Küçük çocuğun lavaboya gitmesini fırsat bilen şahısların, tezgahtaki paraları ve Yunus Emre'nin annesi için aldığı hediyeyi alıp kayıplara karıştığı o vicdan sızlatan anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşanan üzücü olayın ardından küçük çocuk, emeğini ve annesinin hediyesini çalan şahıslara "Lütfen geri getirin" çağrısında bulundu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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