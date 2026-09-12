Sinop'a 400 milyon liralık yatırım

Sinop’ta kentin altyapısını güçlendirecek Merkez Kısmi Kanalizasyon Şebeke İnşaatı Projesi için temel atıldı. 400 milyon liralık yatırımla hayata geçirilecek projenin, yaklaşık 100 milyon euroluk kapsamlı altyapı yatırımının ilk adımı olduğu belirtildi.

Sinop'ta Merkez Kısmi Kanalizasyon Şebeke İnşaatı Projesi'nin temel atma töreni düzenlendi. Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, projenin merkezi yönetim ve yerel yönetim iş birliğiyle hayata geçirildiğini söyledi. Projenin, 19 Kasım 2024 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Sinop ziyareti sonrasında hız kazandığını belirten Gürbüz, kısmi kanalizasyon hattı projesi için 400 milyon liralık kredi tahsis edildiğini, biyolojik arıtma tesisi projesinin ise dış finansmanla hayata geçirileceğini belirtti. Gürbüz, biyolojik arıtma tesisi projesinin ihalesinin gerçekleştirildiğini ve önümüzdeki aylarda tamamlanarak belediyeye teslim edilmesinin planlandığını kaydederek, "Bu projenin nihai hedefi yaklaşık 100 milyon euroluk bir projenin başlangıcı" dedi.

"SİNOP İÇİN GECİKMİŞ BİR YATIRIMDI"

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise kanalizasyon projesinin kent açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Maviş, Sinoplular açısından asıl önemli olanın kentin altyapı sorunlarının çözümüne yönelik güçlü bir iradenin ortaya konulması olduğunu ifade etti. Sinop'un doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerine dikkat çeken Maviş, kentin sahip olduğu potansiyelin güçlü altyapı yatırımlarıyla daha ileri taşınabileceğini söyledi. Altyapı çalışmalarının uzun soluklu ve zahmetli yatırımlar olduğunu dile getiren Maviş, bu tür projelerin seçim dönemlerine yakın gerçekleştirilmesinin siyasi açıdan da risk taşıdığını belirtti. Maviş, Sinop'un söz konusu altyapı yatırımında gecikme yaşandığını ifade ederek, "Mutlaka olması gerekiyordu" diye konuştu.

Sinopa 400 milyon liralık yatırım

Sinop Valisi Mustafa Özarslan ise projenin temelinin atılmasının kent için anlamlı bir gelişme olduğunu söyledi. Kente yönelik bu tür yatırımların toplumun farklı kesimlerini ortak bir hedef etrafında buluşturduğunu belirten Özarslan, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Törene; Yeni Parti Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, il protokolü, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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