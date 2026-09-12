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Güller ve Günahlar bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

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Güller ve Günahlar bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

"Güller ve Günahlar bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman" soruları ikinci sezon için geri sayımın sona ermesiyle gündeme geldi. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrollerini paylaştığı dizide Serhat ile Zeynep'in hikayesi kaldığı yerden devam ederken yeni karakterler de dengeleri değiştirecek. Kanal D yayın akışı ve Güller ve Günahlar yeni sezon yayın saati izleyiciler tarafından araştırılıyor.

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Güller ve Günahlar yeni sezon heyecanıyla yeniden gündemde. İlk sezon finalinde yaşanan gelişmelerin ardından Serhat ve Zeynep'in karşı karşıya kalacağı yeni sınavlar merak edilirken, Kader'in durumu ve Tecer ailesinin geçmişinden gelen sırlar ikinci sezonun öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Dizinin yeni sezon kadrosuna katılan isimlerle birlikte hikayede önemli değişikliklerin yaşanması bekleniyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR BU AKŞAM VAR MI?

Güller ve Günahlar bu akşam, 12 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Kanal D'nin güncel yayın akışına göre dizi, ikinci sezonun ilk bölümüyle ekranlara dönecek.

Güller ve Günahlar bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?
Başlık ResmiGüller ve Günahlar bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

Yeni sezonun ilk bölümü aynı zamanda dizinin 33. bölümü olacak. Serhat'ın sezon finalinde yaptığı zorlu seçimin Zeynep ile ilişkisini çıkmaza sürüklediği yeni bölümde, ikili Kader'i bulmak için yeniden harekete geçecek. Azra bebeğini dünyaya getirirken Cihan cephesindeki gelişmeler de hikayenin önemli parçalarından biri olacak.

Güller ve Günahlar bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?
Başlık ResmiGüller ve Günahlar bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

GÜLLER VE GÜNAHLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Güller ve Günahlar yeni bölümü 12 Eylül 2026 Cumartesi saat 20.00'de yayınlanacak. Dizinin ikinci sezonuyla birlikte cumartesi akşamları Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkması planlanıyor. Yeni sezonun açılış bölümünde özellikle Serhat, Zeynep ve Kader cephesinde yaşanacak gelişmeler öne çıkacak.

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Editör : İREM ÖZCAN
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