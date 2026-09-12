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Samsun’da müteahhit ve kooperatif anlaşmazlığı! 80 aile tapularını alamıyor

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Samsun’da yaklaşık 80 aile, 2020’de satın aldıkları dairelerin teslim edilmediğini ve tapularını alamadıklarını belirterek yetkililere çağrı yaptı. Aileler, müteahhit ile kooperatif arasındaki hak ediş ve satış yetkisi anlaşmazlığının projeyi durma noktasına getirdiğini öne sürdü.

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Samsun'da bir konut projesinden ev satın alan yaklaşık 80 aile, müteahhit ile kooperatif arasında yaşanan anlaşmazlık sebebiyle dairelerine kavuşamadıklarını belirtti. 197 daireden oluşan projede, 23 Ekim 2020 tarihinde yapılan sözleşme çerçevesinde müteahhitten ev satın aldıklarını söyleyen aileler, yıllarca biriktirdikleri paralarla aldıkları dairelerin teslim edilmediğini ve tapularını alamadıklarını belirtti. Aralarında emekli, memur, öğretmen, sağlık mensubu, emniyet mensubu, esnaf ve yurtdışında çalışan vatandaşların da olduğu aileler, kooperatif ile müteahhit arasında yaşanan hak ediş ve satış yetkisi anlaşmazlığının inşaatın durmasına sebep olduğunu öne sürdü.

Samsun’da müteahhit ve kooperatif anlaşmazlığı! 80 aile tapularını alamıyor
Başlık ResmiSamsun’da müteahhit ve kooperatif anlaşmazlığı! 80 aile tapularını alamıyor

"AİLE DÜZENİMİZ VE PSİKOLOJİMİZ BOZULDU"

Mağdur aileler adına açıklama yapan Veysel Gür, "Bizler yaklaşık 70-80 aile ki bu aileler içerisinde emekli, memur, öğretmen, sağlık mensubu, emniyet mensubu, esnaf, yurt dışı gurbetçi çalışan kardeşlerimizden oluşmaktadır. Bizler dişimizden tırnağımızdan arttırmış olduğumuz helal birikimlerimizi ev alma hayali ile kaybetmiş, çaresiz durumdayız. Pek çoğumuzun aile düzeni ve psikolojisi bozulmuş durumdadır. Çocuklarımızın ve kendimizin geleceği çalınmış, mağdur edilmiş durumdayız" ifadelerini kullandı.

Gür, 23 Kasım 2020 tarihinde noter sözleşmesinde belirtilen SS Ondokuz Mayıs Kent Konut Yapı Kooperatifi ile müteahhit A.C. arasında düzenlenme biçiminde taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine istinaden, müteahhit ve işin yüklenicisi A.C.'den sözleşme karşılığı daire satın aldıklarını söyleyerek, "Geçen süre içerisinde A.C. ve SS Ondokuz Mayıs Kent Konut Yapı Kooperatifi arasında yaşanan sorunlar nedeniyle mağdur edilmiş durumdayız. Şöyle ki: Sözleşmede yazan hak ediş şartlarının sağlanmış olmasına rağmen, hakkediş bedellerinin Ondokuz Mayıs Kent Konut Yapı Kooperatifince müteahhide devredilmemesi, müteahhidi zor durumda bırakmıştır" dedi.

Samsun’da müteahhit ve kooperatif anlaşmazlığı! 80 aile tapularını alamıyor
Başlık ResmiSamsun’da müteahhit ve kooperatif anlaşmazlığı! 80 aile tapularını alamıyor

"KOOPERATİF HEM BİZİ HEM MÜTEAHHİTİ MAĞDUR ETTİ"

Müteahhit Adem Canbolat'ın noterden hak ediş bedeli satış yetkisinin verilmesi yönünde ihtarname gönderdiğini fakat kooperatifin bu talebi yerine getirmediğini söyleyen Gür, "İlgili projede 197 adet daire mevcuttur. Ondokuz Mayıs Kent Konut Yapı Kooperatifi ile müteahhit A.C. arasındaki sözleşmede; belirli bir tamamlanma seviyesine getirilmesi halinde satış yetkisinin müteahhit A.C. verilmesi şarta bağlı iken Ondokuz Mayıs Kent Konut Yapı Kooperatifi satış yetkisini vermeyerek hem müteahhit A.C.'yi hem de sözleşme karşılığı müteahhit A.C.'den daire satın alan bizleri mağdur etmiştir" ifadelerini kullandı.

Gür, kooperatifin müteahhit ile yapmış olduğu sözleşmenin koşullarını yerine getirmediğini ve denetim görevini de yerine getirmediğini iddia ederek, "Ondokuz Mayıs Kent Konut Yapı Kooperatifi, müteahhit A.C. ile yapmış olduğu sözleşmenin şartlarını yerine getirmediği gibi aynı zamanda taşore etmiş olduğu işin seyri, harcamaları, kaç adedinin satıldığı, ne kadar para tahsil edildiği ve benzeri konularda denetim görevini yerine getirmeyip müteahhide sebep göstermeksizin sözleşmede yazan dairelerin devir edilmesine engel olarak sorunlu hale getirmiştir. SS Ondokuz Mayıs Kent Konut Yapı Kooperatifinin, müteahhit A.C. satış yetkisi vermemesi müteahidi zora sokmuştur. Bu durum, bizlerin tapularını alamamalarına ve projedeki inşaatların durmasına neden olmuştur" açıklamasını yaptı.

Samsun’da müteahhit ve kooperatif anlaşmazlığı! 80 aile tapularını alamıyor
Başlık ResmiSamsun’da müteahhit ve kooperatif anlaşmazlığı! 80 aile tapularını alamıyor

"BURADAN BİR ŞEY ALAMAZSINIZ"

Müteahhit A.C.'nin daireleri kendilerinden topladığı paralarla yaptığını iddia eden Gür şunları belirtti:

"Müteahhit A.C. bu görmüş olduğunuz daireleri, bizlerden topladığı paralar ile yapmıştır. Ondokuz Mayıs Kent Konut Yapı Kooperatifi arsası üzerine yapılan bu binalar, arsanın değerlenmesine ve kooperatifin sebepsiz zenginleşmesine neden olmuştur. Ondokuz Mayıs Kent Konut Yapı Kooperatifi biz mağdurlarla hiçbir şekilde anlaşma yoluna gitmemiş hatta projenin tamamlanması için kendilerine yapmış olduğumuz teklifleri dahi geri çevirmişlerdir. Kooperatif ve avukatları; ‘Siz buradan bir şey alamazsınız, hayatta kazanmak kadar kaybetmek de var.' diyerek bizim kaybettiğimizi ifade edip, mağduriyetimizle ilgilenmemişlerdir. Bizi muhatap olarak yurt dışında bulunan müteahhit A.C.'ye yönlendirmişlerdir. Türk adaletine güvenerek, buradan Türkiye Cumhuriyeti savcılarına seslenmek istiyoruz. Bizler 70-80 aile son derece mağdur durumdayız."

Mağdur aileler ise 2020 yılında ödedikleri 500, 850 bin gibi paraların bugün yüksek meblağlar olduğunu, müteahhittin finansal problemler sebebiyle aynı daireyi 3-4 kişiye sattığını söyleyerek yetkililerden yardım istediler.

Müteahhit A.C.'nin yurt dışında olduğu öğrenilirken kooperatif başkanı M.A. ise iddialarla alakalı açıklama yapmayacağını söyledi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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