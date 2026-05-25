Kurban Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak. Kurban Bayramı tatilinin 1,5 günlük idari izinle birlikte 9 güne çıkarılmasının ardından, borsa işlem ve takas tarihleri bir kez daha gündeme geldi. Peki, Bugün ve arefe günü borsa açık mı? Borsa İstanbul takasları ne zaman gerçekleşecek?

Kurban Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul'da işlemler ertelendi. Borsa İstanbul’un 2026 yılı tatil takvimine göre, Kurban Bayramı arefesi olan 26 Mayıs Salı günü piyasalar yarım gün açık olacak. 27-30 Mayıs tarihleri arasında ise Borsa İstanbul’da seans işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

BORSA İSTANBUL TAKAS TARİHLERİ

Pay piyasasında, 22 Haziran'da gerçekleştirilen işlemlerin takası 1 Haziran Pazartesi günü, pazartesi ve salı günkü işlemlerin takası 2 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek.

Bugün ve arefe günü borsa açık mı? Borsa İstanbul takas tarihleri

Öte yandan, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) da endeks ve pay vadeli kontratlarda 26 Mayıs'ta fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

27, 28, 29 ve 30 Mayıs'ta takas ve fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak. 25 Mayıs 2026 tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimat işlemleri 2 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası