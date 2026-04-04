Skoda Nisan ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini güncelledi. Marka modellerine zam yapmazken indirim kampanyaları ise dikkat çekiyor. Yapılan kampanya ile Kamiq, markanın en küçük modeli Fabia’dan bile ucuza alınabiliyor.

Volkswagen bünyesindeki Çek marka Skoda, fiyat listesini güncelledi. Nisan listesinde tüm modellere zam geldi. Peki Skoda’da Nisan ayı fiyatları nasıl? 2026 Nisan listesinde Fabia, Scala, Kamiq modelleri ne kadara satılıyor? Hangi modelde ne kadar indirim var?

İşte Skoda modellerinin güncel fiyatları…

Model Şubat fiyatı Mart fiyatı Nisan fiyatı Skoda Fabia 1.776.200 TL 1.829.900 TL 1.722.500 TL Skoda Scala 1.854.900 TL 1.791.400 TL 1.791.400 TL Skoda Octavia 2.639.900 TL 2.639.900 TL 2.639.900 TL Skoda Superb 3.699.900 TL 3.774.900 TL 3.774.900 TL Skoda Kamiq 1.861.400 TL 1.861.400 TL 1.797.600 TL Skoda Karoq 3.072.700 TL 3.149.900 TL 3.149.900 TL Skoda Kodiaq 3.699.900 TL 3.699.900 TL 3.699.900 TL Skoda Elroq 2.469.900 TL 2.469.900 TL 2.299.900 TL Skoda Enyaq Coupe 3.599.900 TL 3.599.900 TL 3.599.900 TL Skoda Enyaq 3.499.900 TL 3.499.900 TL 3.499.900 TL

OCTAVIA’DA 500 BİN TL’YE YAKIN İNDİRİM KAMPANYASI

Güncel listeye bakıldığında Octavia’nın otomatik vitesli hibrit modelinin Premium versiyonunda 500 bin TL’ye varan indirimin devam ettiği görülüyor. 2.999.900 TL’den 2026 model yılıyla satışta olan aracı almak isteyenler için kampanyalı fiyatı 2.522.200 TL olarak belirlenmiş. Bu da 477.700 TL’lik bir indirim anlamına geliyor ki giriş seviyesi olan Elite donanımdan bile aşağı bir fiyat etiketiyle alınabiliyor.

Yine Kamiq modelinde giriş seviyesinde yaklaşık 230 bin TL, en üst donanım seviyesindeyse 340 bin TL’lik indirimler uygulanıyor.

Karoq modelinde ise 350 bin TL’ye varan indirimler sunuluyor. Kodiaq’ta da versiyonuna göre indirim miktarı 500 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Superb modelinde 770 bin TL’ye varan indirimler uygulanıyor.

GÜNCEL FİYATLAR

Skoda Fabia Nisan ayı fiyatı

Model Versiyonu Motor ve Şanzıman Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1.829.900 1.722.500 Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 2.214.900 -

Skoda Scala Nisan ayı fiyatı – Kampanyalı fiyat

Model Versiyonu Motor ve Şanzıman Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) Elite 1.0 TSI 115 PS DSG 1.854.900 1.791.400 Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 2.144.900 - Premium 1.5 TSI 150 PS DSG 2.274.900 - Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 2.584.900 2.209.700

Skoda Octavia Nisan ayı fiyat listesi – kampanyalı fiyat

Model Versiyonu Motor ve Şanzıman Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2.639.900 - Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2.999.900 2.522.200 Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.299.900 - Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.299.900 - RS 2.0 TSI 265 PS DSG 5.429.900 - Combi Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.399.900 - Combi RS 2.0 TSI 265 PS DSG 5.529.900 -

Skoda Superb Nisan ayı fiyat listesi - kampanyalı fiyat

Model Versiyonu Motor ve Şanzıman Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.774.900 - Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.499.900 3.741.600 Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.449.900 3.682.500 L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.899.900 4.418.700 L&K Crystal 2.0 TDI 193 PS DSG 4x4 6.849.900 - L&K Crystal 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4 6.949.900 -

