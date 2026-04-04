Elektrikli otomobillerin bataryaları zaman geçtikçe ne kadar kapasite kaybı yaşıyor? Elektrikli otomobil kullanıcıların en büyük endişelerinden biri olan batarya sağlığı ile ilgili yapılan yeni bir araştırma bu soruya bilimsel bir cevap veriyor.

Ulaşımın geleceği olarak görülen elektrikli mobilite konusunda kullanıcıların endişeleri ise devam ediyor. Bu endişelerin başında da batarya sağlığı ve haliyle zamanla kısalan menzil geliyor. Arval Mobility Observatory'nin Avrupa’da 11 ülkede 30 farklı markanın 24 bin batarya sağlığı sertifikasını incelediği araştırmasına göre bu endişeler ortadan kalkıyor.

İKİNCİ ELDE ENDİŞELERİ BİTİRİR Mİ?

Özellikle ikinci el elektrikli otomobil almak isteyenler için en düşündürücü konulardan olan batarya sağlığı, alıcıların endişelerinin çok ötesinde, zaman içinde mükemmel bir performans seviyesini koruyor.

2. el elektrikli araç alacaklar dikkat! Bataryalar sanılandan daha sağlıklı çıktı

25 BİN KM’DE YÜZDE 1’LİK KAYIP

Araştırmaya göre, bataryalar her 25.000 kilometrede ortalama yüzde 1 oranında kapasite kaybı yaşıyor. 70.000 kilometrede ortalama yüzde 93 kapasitesini korurken, 160.000 kilometre veya 6 yıllık kullanımın ardından bile bu oran yüzde 90'ın üzerinde kalıyor. 200.000 kilometreyi aşan araçlarda da yüzde 90'a yakın performans korunuyor.

2027’DE ŞEFFAFLIK GELİYOR

Gelecekteki Avrupa düzenlemeleri (Euro 7), batarya sağlığı durumu gösterimini standart haline getirecek. 2027 yılından itibaren batarya sağlığı, araçların gösterge panelinde görülebilecek. Ayrıca, her bataryanın geçmişini ve onaylı kapasitesini gösteren bir batarya pasaportu olacak.

