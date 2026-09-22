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Ev sahibiyle mahkemelik olmuştu! Oğuzhan Koç’un yeni kirası belli oldu

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Ev sahibiyle mahkemelik olmuştu! Oğuzhan Koç’un yeni kirası belli oldu
Başlık ResmiEv sahibiyle mahkemelik olmuştu! Oğuzhan Koç’un yeni kirası belli oldu

Şarkıcı Oğuzhan Koç, Beşiktaş Levent’te 2019 yılından bu yana yaşadığı lüks dairenin kira bedelinde ev sahibiyle anlaşamayınca mahkemelik olmuştu. Aylık 85 bin lira kira ödeyen Koç, 2024 yılında ev sahibinin yaklaşık 4 kat zam talep etmesi üzerine bu bedele itiraz etmişti. Ev sahibinin açtığı kira tespit davasında karar çıktı. Mahkeme, Koç’un ödeyeceği yeni kira bedelini belirledi.

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Oğuzhan Koç’un Levent Mahallesi’nde oturduğu evin sahibi Güneş B., 2024 yılında aylık kira bedelinin 350 bin lira olması gerektiğini bildirdi. Yaklaşık 4 katlık artış talebiyle karşılaşan Koç ise belirlenen yeni kira bedeline itiraz etti.

Tarafların kira bedeli konusunda uzlaşamaması üzerine ev sahibi Güneş B., İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak kira tespit davası açtı.

“EVİN KİRA BEDELİNİN BU OLMASI MÜMKÜN DEĞİL”

Koç, mahkemeye sunduğu dilekçede kirayı düzenli şekilde artırdığını belirterek talep edilen yeni bedelin kabul edilemeyeceğini savundu. Oturduğu evde çeşitli tadilatlar yaptırdığını ve bu işlemler için kendi bütçesinden ödeme yaptığını belirten Koç, talep edilen kira bedeli nedeniyle mağdur edilmeye çalışıldığını öne sürdü.

Ev sahibi Güneş B. ise mahkemeye sunduğu dilekçede talep ettiği artışın hakkaniyetli olduğunu savundu. Koç’un eski kiracı olması nedeniyle dairede emsal evlere kıyasla daha düşük bedelle oturduğunu belirten Güneş B., bölgedeki diğer konutların kira bedelleri dikkate alındığında talep ettiği miktarın uygun olduğunu ifade etti.

Ev sahibiyle mahkemelik olmuştu! Oğuzhan Koç’un yeni kirası belli oldu
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OĞUZHAN KOÇ’UN YENİ KİRASI 324 BİN LİRA OLDU

Sabah’ta yer alan habere göre; İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Duruşmada dosyaya sunulan bilirkişi raporunda, dairenin kira bedelinin 360 bin lira olarak belirlendiği aktarıldı.

Mahkeme, bilirkişi raporundaki bedeli esas alarak yüzde 10 hakkaniyet indirimi uygulanmasına karar verdi. Buna göre Oğuzhan Koç’un aylık kira bedeli 324 bin lira olarak belirlendi.

Karara itiraz eden Koç, avukatı aracılığıyla dosyayı üst mahkemeye taşıdı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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