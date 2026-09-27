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Teknoloji

Logitech G’de yeni nesil oyun teknolojileri

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Logitech G’de yeni nesil oyun teknolojileri
Başlık ResmiLogitech G’de yeni nesil oyun teknolojileri

Logitech G, PLAY etkinliğinde oyuncu ve içerik üreticilerine yönelik 15 yeni ürün ve teknolojisini tanıttı. Yeni PRO serisi, sim racing ürünleri, Yeti 2 Mikrofon ve G HUB Replay yazılımı etkinliğin öne çıkanları oldu.

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Ömer Temür
ÖMER TEMÜR

Logitech G, geleneksel Logitech G PLAY etkinliğinde oyuncular, içerik üreticileri ve yarış tutkunlarına yönelik 15 yeni ürün ve teknolojisini tanıttı. FUT House’ta düzenlenen etkinlikte yeni nesil PRO Serisi, G5 ve G3 serilerindeki yenilikler, Yeti 2 Mikrofon ve genişleyen Sim Racing ekosistemi öne çıktı.

Profesyonel oyuncularla geliştirilen PRO Serisi; PRO X3 SUPERSTRIKE mouse, PRO X2 RAPID klavye, PRO X3 LIGHTSPEED kulaklık ve PRO X Control Mousepad ile genişledi. G502 X PLUS ve G502 X LIGHTSPEED modellerinde sensör güncellemesiyle çözünürlük 44.000 DPI’a yükselirken, G316 X 75 mekanik klavye ve yeni renk seçenekleri de ürün gamına eklendi.

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Sim Racing tarafında G923, RS50 direct-drive sistemi ve RS Pedals SE tanıtılırken, McLaren Racing Edition modeli 8 Nm güç ve TRUEFORCE teknolojisiyle dikkat çekti.

İçerik üreticileri için geliştirilen Yeti 2 Mikrofon ise akıllı yakınlık sensörü ve yapay zekâ destekli gürültü engelleme özellikleriyle geliyor. Yeni ve ücretsiz G HUB Replay yazılımı ise oyunlardaki öne çıkan anları otomatik olarak kaydederek paylaşılabilir videolara dönüştürüyor.

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