Logitech G’de yeni nesil oyun teknolojileri

Logitech G, PLAY etkinliğinde oyuncu ve içerik üreticilerine yönelik 15 yeni ürün ve teknolojisini tanıttı. Yeni PRO serisi, sim racing ürünleri, Yeti 2 Mikrofon ve G HUB Replay yazılımı etkinliğin öne çıkanları oldu.

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Logitech G, geleneksel Logitech G PLAY etkinliğinde oyuncular, içerik üreticileri ve yarış tutkunlarına yönelik 15 yeni ürün ve teknolojisini tanıttı. FUT House’ta düzenlenen etkinlikte yeni nesil PRO Serisi, G5 ve G3 serilerindeki yenilikler, Yeti 2 Mikrofon ve genişleyen Sim Racing ekosistemi öne çıktı.

Profesyonel oyuncularla geliştirilen PRO Serisi; PRO X3 SUPERSTRIKE mouse, PRO X2 RAPID klavye, PRO X3 LIGHTSPEED kulaklık ve PRO X Control Mousepad ile genişledi. G502 X PLUS ve G502 X LIGHTSPEED modellerinde sensör güncellemesiyle çözünürlük 44.000 DPI’a yükselirken, G316 X 75 mekanik klavye ve yeni renk seçenekleri de ürün gamına eklendi.

Sim Racing tarafında G923, RS50 direct-drive sistemi ve RS Pedals SE tanıtılırken, McLaren Racing Edition modeli 8 Nm güç ve TRUEFORCE teknolojisiyle dikkat çekti.

İçerik üreticileri için geliştirilen Yeti 2 Mikrofon ise akıllı yakınlık sensörü ve yapay zekâ destekli gürültü engelleme özellikleriyle geliyor. Yeni ve ücretsiz G HUB Replay yazılımı ise oyunlardaki öne çıkan anları otomatik olarak kaydederek paylaşılabilir videolara dönüştürüyor.



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