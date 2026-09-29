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Spor

Beşiktaş'ta ikinci Semih vakası: Montella'nın tercihleri tartışma çıkardı

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Beşiktaş'ta ikinci Semih vakası: Montella'nın tercihleri tartışma çıkardı
Başlık ResmiBeşiktaşta ikinci Semih vakası: Montellanın tercihleri tartışma çıkardı

Beşiktaş'tan A Milli Takım'a çağrılan İlhan Fakılı ve Emirhan Topçu, Bursa'da 4-1 kaybedilen İtalya maçı kadrosunda yer almadı. Ümit Milli Takım'a gönderilen genç oyuncu Fakılı'nın yeniden A Milli Takım'a dönmesine rağmen UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup ikinci mücadelesinde kadro dışında kalması, Semih Kılıçsoy'un iki yıl önce yaşadığı süreci hatırlattı.

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Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım için Beşiktaş'tan davet alan Emirhan Topçu ve İlhan Fakılı, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda 4-1 İtalya'nın galibiyetiyle sonuçlanan UEFA Uluslar A Ligi karşılaşmanın kadrosuna giremedi.

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ÜMİT MİLLİ TAKIM'A GÖNDERİLDİ, GERİ DÖNDÜ

A Milli Takım kampından önce Ümit Milli Futbol Takımı'na gönderilen İlhan Fakılı, Macaristan'ın Miskolc şehrinde bulunan DVTK Stadyumu'nda Ukrayna ile 2-2 biten karşılaşmada başarılı bir performans sergiledi. Bu müsabakanın ardından yeniden A Milli Takım'a dönen genç futbolcu, buna rağmen Bursa'daki İtalya karşılaşmasının maç kadrosuna alınmadı.

İlhan Fakılı
Başlık Resmiİlhan Fakılı

SEMİH KILIÇSOY BENZERİNİ YAŞAMIŞTI

Sözcü'de yer alan habere göre; İlhan Fakılı'nın yaşadığı süreç, Semih Kılıçsoy'un geçmiş dönemde çok konuşulan durumunu gündeme getirdi.

Vincenzo Montella - Semih Kılıçsoy
Başlık ResmiVincenzo Montella - Semih Kılıçsoy

Siyah-beyazlı takımın golcü oyuncusu Semih Kılıçsoy da iki yıl önce İlhan Fakılı'ya benzer bir süreçten geçmişti.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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