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Turistik Karaelmas Ekspresi yeniden raylara iniyor! İlk seferin tarihi belli oldu

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Turistik Karaelmas Ekspresi yeniden raylara iniyor! İlk seferin tarihi belli oldu
Başlık ResmiTuristik Karaelmas Ekspresi yeniden raylara iniyor! İlk seferin tarihi belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Zonguldak arasında işletilen Turistik Karaelmas Ekspresi’nin Ekim ayında yeniden raylara ineceğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Turistik Karaelmas Ekspresi, 4 gidiş ve 4 dönüş olmak üzere toplam 8 sefer gerçekleştirecek. Batı Karadeniz’in doğal, kültürel ve tarihi değerlerini demir yoluyla keşfetme imkânı sunacağız.” dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Zonguldak İl Özel İdaresi iş birliğiyle hayata geçirilen Turistik Karaelmas Ekspresi’nin Ekim ayında yeniden raylara ineceğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, Ankara ile Zonguldak arasında turizm odaklı demir yolu ulaşımına katkı sağladığını kaydetti.

2026’DA TOPLAM 8 SEFER

Turistik Karaelmas Ekspresi’nin 2026 yılı seferlerine 2 Ekim’de başlayacağını açıklayan Bakan Uraloğlu, “Trenimiz Ankara’dan Zonguldak’a 2, 16 ve 30 Ekim ile 13 Kasım tarihlerinde; Zonguldak’tan Ankara’ya ise 3, 17 ve 31 Ekim ile 14 Kasım tarihlerinde hareket edecek.” ifadelerini kullandı.

Turistik Karaelmas Ekspresi yeniden raylara iniyor! İlk seferin tarihi belli oldu
Başlık ResmiTuristik Karaelmas Ekspresi yeniden raylara iniyor! İlk seferin tarihi belli oldu

Ankara-Zonguldak seferlerinin cuma günleri saat 23.00’te, Zonguldak-Ankara seferlerinin ise cumartesi günleri saat 23.00’te gerçekleştirileceğini belirten Uraloğlu, trenin 6 yataklı ve 1 yemekli olmak üzere toplam 7 vagon ve 120 yolcu kapasitesiyle hizmet vereceğini kaydetti.

Turistik Karaelmas Ekspresi yeniden raylara iniyor! İlk seferin tarihi belli oldu
Başlık ResmiTuristik Karaelmas Ekspresi yeniden raylara iniyor! İlk seferin tarihi belli oldu

2025’TE 8 SEFER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Turistik Karaelmas Ekspresi’nin ilk turistik seferlerinin 2025 yılında gerçekleştirildiğini hatırlatan Uraloğlu, Ankara-Zonguldak-Ankara parkurunda geçen yıl 4 gidiş ve 4 dönüş olmak üzere toplam 8 sefer düzenlendiğini ifade etti.

Turistik Karaelmas Ekspresi yeniden raylara iniyor! İlk seferin tarihi belli oldu
Başlık ResmiTuristik Karaelmas Ekspresi yeniden raylara iniyor! İlk seferin tarihi belli oldu

Uraloğlu, “Turistik Karaelmas Ekspresi, ilk seferinden itibaren Batı Karadeniz’in doğal, kültürel ve endüstriyel mirasını demir yoluyla keşfetmek isteyen yolcularımıza farklı bir seyahat deneyimi sundu. 2026 yılında da bu deneyimi sürdürüyoruz.” dedi.

Turistik Karaelmas Ekspresi yeniden raylara iniyor! İlk seferin tarihi belli oldu
Başlık ResmiTuristik Karaelmas Ekspresi yeniden raylara iniyor! İlk seferin tarihi belli oldu

BATI KARADENİZ’İN DEĞERLERİ DEMİR YOLUYLA KEŞFEDİLECEK

Bakan Uraloğlu, Turistik Karaelmas Ekspresi’nin güzergâh üzerindeki şehirlerin tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin keşfedilmesine de imkân sağladığını belirtti. 2026 yılı programında Ankara’dan Zonguldak yönüne seyahat eden yolcuların Yenice’de, dönüş güzergâhında ise Çankırı ve Kalecik’te gezi amaçlı duraklamalar yapacağını bildiren Uraloğlu, “Yenice’nin doğal güzelliklerinden Zonguldak’ın tarihine, Çankırı’nın kültürel mirasından Kalecik’in değerlerine uzanan bu yolculuk, demir yolu ile turizmi buluşturacak.” ifadelerini kullandı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ | Zonguldak
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