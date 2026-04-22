Antalya'da sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği tespit edilen A.A. tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan A.A.'nın (48) sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı belirlendi.

TUTUKLANDI

Bunun üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, şüpheliyi ikametinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A. sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı Alanya Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası