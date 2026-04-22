İhlas Haber Ajansı
Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs tutuklandı
Antalya'da sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği tespit edilen A.A. tutuklandı.
Gündem 11 dk önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan A.A.'nın (48) sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı belirlendi.
TUTUKLANDI
Bunun üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, şüpheliyi ikametinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A. sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı Alanya Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
