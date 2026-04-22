Eskişehir'deki Porsuk Bulvarı'nda ailesiyle birlikte gezintiye çıkan 2 yaşındaki Adel'in sokak çalgıcılarının çaldığı ritimlere ayak uydurarak kendine has figürlerle dans etmesi sosyal medyada binlerce beğeni topladı. Annesi Elvan Akçay tarafından cep telefonuyla kaydedilen ve viral olan görüntülerin ardından kızlarının müziğe olan merakını anlatan Akçay çifti, minik Adel'in daha dört aylıkken ritimlere tepki vermeye başladığını ve özellikle darbuka ile elektronik müziği çok sevdiğini belirtirken, baba Göktuğ Akçay kızlarının sanata olan bu ilgisinden büyük memnuniyet duyduklarını ve ileride kendi seçeceği hobilerinde onu destekleyerek özgür bir birey olarak büyümesini sağlayacaklarını ifade etti.

