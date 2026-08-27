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Spor

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu gelişmesi

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Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu gelişmesi

Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynadığı maçta aldığı darbe sonrası kafa travması yaşayan Kerem Aktürkoğlu antrenmanlara başladı.

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Fenerbahçe, Süper Lig’in üçüncü haftasında 30 Ağustos Pazar günü saat 21.30’da deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Antrenman, dayanıklılık koşularıyla sona erdi.

Dün oynanan O. Lyon maçına ilk 11’de başlayan ve 60 dakika üzerinde görev alan oyuncular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe antrenmanından
Başlık ResmiFenerbahçe antrenmanından

KEREM ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Sarı lacivertlilerde Konyaspor ile oynanan mücadelede aldığı darbe sonrası kafa travması yaşayan Kerem Aktürkoğlu antrenmanda yer aldı.

Fenerbahçe, 28 Ağustos Cuma günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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