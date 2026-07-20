İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunun ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu'nda çıkacak. Sarı-lacivertliler, 21 Temmuz akşamı konuk edeceği Polonya ekibi Gornik Zabrze karşısında rövanş için avantaj arayacak. Sarı-lacivertliler, 52 yıl aradan sonra ilk defa Polonya takımıyla mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, 21 Temmuz Salı günü saat 21.00'de Gornik Zabrze ile Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sezonun ilk resmi müsabakasına Polonya temsilcisiyle oynayacak sarı-lacivertliler, rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. Eşleşmenin ikinci maçı, 29 Temmuz Çarşamba günü Zabrze'de oynanacak.

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunda ilk resmi maçına Kadıköy'de çıkacak.

AVRUPA KUPALARINDA 301'İNCİ MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 301'inci maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 118 galibiyet alırken, 65 maçta da berabere kaldı. 117 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Rakip filelere 409 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde 423 gol gördü.

DEVLER LİGİ ELEMELERİNDE 43'ÜNCÜ MAÇ

İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde 42 defa eleme maçı oynadı. Temsilcimiz, bu karşılaşmalarda 15 galibiyet alırken, 13 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte rakip filelere 62 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde 51 gole engel olamadı.

İsmail Kartal

52 YIL SONRA BİR İLK

Fenerbahçe, bugüne kadar Polonya temsilcilerinden sadece Ruch Chorzow ile rakip oldu. Sarı-lacivertliler, Chorzow ekibiyle 1972-1973 sezonunda UEFA Kupası'nda, 1974-1975 sezonunda ise Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda eşleşti. Bu süreçteki maçlarda Polonya ekibi 3 galibiyet alırken, Fenerbahçe 1 defa kazandı.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA KADROSU

Temsilcimizin UEFA'ya bildirdiği kadroda şu oyuncular yer alıyor:

Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Sidiki Cherif.

HAKEM EKİBİ

Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasında oynanacak müsabakada Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Manfredas Lukjancukas düdük çalacak. Lukjancukas'ın yardımcılıklarını Mangirdas Mirauskas ile Aleksandras Stepanovas yapacak. Maçın dördüncü hakemi Vilius Paulauskas olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda Alman Christian Dingert oturacak. AVAR'da ise Donatas Simenas eşlik edecek.

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