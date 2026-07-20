Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, Gornik Zabrze engelini aşması halinde Sturm Graz ile Heart eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakibi netleşti. Sarı-lacivertliler, 2. Ön Eleme Turu'nda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi elemesi halinde Avusturya ekibi Sturm Graz ile İskoçya temsilcisi Heart arasındaki eşleşmenin galibi ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe

İLK HEDEF GORNIK ZABRZE ENGELİNİ AŞMAK

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Gornik Zabrze ile 21 Temmuz ve 29 Temmuz tarihlerinde karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz, iki maç sonunda turu geçen taraf olması durumunda Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda yoluna devam edecek.

Fenerbahçe

3. ÖN ELEME VE PLAY-OFF TAKVİMİ

Gornik Zabrze'yi elemesi halinde Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu maçlarını 4-5 Ağustos ve 11 Ağustos tarihlerinde oynayacak.

Sarı-lacivertlilerin 3. Ön Eleme Turu'nu da geçmesi halinde son engel olan play-off turundaki karşılaşmalar ise 18-19 Ağustos ile 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

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