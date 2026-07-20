Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal'ın kadroda tutmak istediği Oğuz Aydın'a ilgi büyüyor. Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından Ajax ile Feyenoord da milli futbolcu için harekete geçerken, sarı-lacivertlilerin bonservis beklentisi de ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlamasını şekillendiren teknik direktör İsmail Kartal'ın takımda kalmasını istediği isimlerden Oğuz Aydın, transfer piyasasının en çok konuşulan futbolcuları arasında yer almaya devam ediyor.

Süper Lig'den Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilgisi daha önce gündeme gelirken, milli futbolcu için Avrupa'dan da önemli kulüpler devreye girdi. Hollanda basınında yer alan bilgilere göre Ajax ve Feyenoord, 25 yaşındaki kanat oyuncusunu yakından takip ediyor.

Oğuz Aydın

FENERBAHÇE'DEN NET TAVIR

Yeni teknik direktör İsmail Kartal'ın gelecek sezon planlamasında önemli bir yere sahip olan milli futbolcunun ayrılığına kolay kolay izin verilmesi beklenmiyor.

Sarı-lacivertli yönetimin, Oğuz Aydın için ancak çift haneli milyon euro seviyesinde gelecek bir bonservis teklifini değerlendirmeye alacağı ifade ediliyor.

Oğuz Aydın

GEÇEN SEZON 39 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı 2024-2025 sezonu öncesinde Alanyaspor'dan 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla 39 resmi karşılaşmada görev yapan milli futbolcu, toplam 1316 dakika sahada kaldı ve sezonu 4 asistlik performansla tamamladı

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