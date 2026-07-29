Kahramanmaraş ve Mersin’de yaşanan okul katliamları eğitim kurumlarındaki güvenlik açığını Türkiye gündemine taşırken, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesi okul yönetmeliğinde kapsamlı değişikliklere gitti. İşte Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeler...

Okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için okul başlamadan önce uyum programı uygulanacak.

İlkokullarda 1. sınıftan itibaren kademeli olarak her dönem sonunda Gelişim Raporu hazırlanacak.

Devamsızlık durumunda velilere 5, 10 ve 15. günlerde, bazı özel durumlarda ise 30. günde bildirim yapılacak.

MEB'den kapsamlı değişiklikler: Okul yönetimi arama yapacak

Okullarda öğrencilerin dolap, sıra, masa ve gerekli görülen diğer alanları güvenlik amacıyla tutanak düzenlenerek aranabilecek.

Veli görüşmeleri okulun resmî internet sitesindeki randevu sistemi üzerinden yapılabilecek.

Bilişim araçlarını okulun belirlediği kurallara aykırı kullanmak disiplin kapsamına alındı.

Öğrencilerin okulda siyasi amaçlı sembol, rozet, afiş ve benzeri materyalleri kullanmaması ve bulundurmaması açık şekilde düzenlendi.

Taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda görevli öğretmenlere taşımalı eğitim nöbeti görevi verilebilecek.

ÖĞRETMENLERE YAKIN TAKİP: ÖĞRENCİLER ETKİLEŞİM İÇİN KULLANILAMAZ

Okullarda öğrencilerin görüntü ve ses kayıtlarının öğretmenler veya okul yöneticileri tarafından sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin tartışmalar Meclis gündemine taşındı. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, veli izninin sınırsız bir paylaşım yetkisi vermediğini vurguladı. Bakan Tekin “Öğrencilerin görüntüleri, ses kayıtları veya özel hayatlarına ilişkin içeriklerin paylaşımında çocuğun üstün yararı, mahremiyeti, psikolojik güvenliği ve kişisel verilerinin korunması birlikte gözetilmelidir” dedi.

Sürecin takip edildiğini belirten Tekin şöyle devam etti: Öğrencilerin sosyal medya görünürlüğü veya etkileşim amacıyla kullanılmaması konusunda mevcut uygulamalar izlenmekte. İhtiyaç duyulması hâlinde mevzuat ve uygulama süreçleri bu doğrultuda değerlendirilmektedir. Haber Merkezi ANKARA

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