Sanatçı Kerim Suner, körüklü kamera ile İstanbul’u kadraja alıp 150 senelik tekniklerle fotoğraflarını bastı. Şimdi o eserler sergiye çıkıyor…

MURAT ÖZTEKİN- Kerim Suner, günümüzün dijital tekniklerinin yerine ıslak kolodyum, platin-paladyum, albümin baskı, opaltype ve oroton gibi fotoğraf tarihinin unutulmaya yüz tutmuş tekniklerini kullanan sıra dışı bir fotoğraf sanatçısı. Enstantanelerinde kimya ile sanatı birleştiren Suner, mobil bir laboratuvara dönüştürdüğü kamyoneti ve körüklü ahşap kamerasıyla 72 farklı noktada İstanbul’u fotoğrafladı. Sanatçı, elde ettiği 751 adet el yapımı negatif ve pozitif cam plaka arasından seçtiği 30 kare ise “Ne Zaman” adlı sergiyle 2 Mayıs’ta Yapı Kredi Bomontiada’da sanatseverlerle buluşturacak.

YARIMBURGAZ MAĞARASI’NDAN MODERN İSTANBUL’A

İstanbul’da bilinen ilk insan izlerinin keşfedildiği Yarımburgaz Mağarası’nın derinliklerinden, şehrin modern silüetine uzanan serginin en özel köşesinde 11 metre uzunluğunda 7 parçadan oluşan bir İstanbul panoraması yer alacak. Bu dev eserin yanında, bizzat sergi alanında konumlanan emektar çadırın gölgesinde hayat bulan her bir kare, izleyiciye fotoğrafın moleküler seviyesinde bir gerçeklik sunacak.

Tarihî tekniklerle İstanbul manzaraları

Sergiye dair Türkiye gazetesinin sorularını cevaplayan sanatçı Suner, serginin bir meraktan doğduğunu kaydederek “Yıllardır tarihî tekniklerle fotoğraf çekiyorum. İstanbul’a bu şekilde baktığımda nasıl bir manzara çıkacağını görmek istedim. İyi de oldu” diyor. Suner, şehri 2021’den beri fotoğrafladığını söylüyor.

TEKNOLOJİYE KARŞI MÜCADELE

Proje, sadece bir fotoğraf sergisi değil, aynı zamanda teknolojik değişime karşı verilmiş entelektüel bir mücadelenin manifestosu niteliğinde. Eserler, fotoğrafın sadece bir “görüntü alma” işi değil, başlı başına bir üretim süreci olduğunu ispatlıyor.

FOTOĞRAF KİTABI DA SERGİYE EŞLİK EDİYOR

Projenin teknik serüvenini ve fotoğrafçının teknolojik değişimle olan kişisel meselesini kayıt altına alan “Ne Zaman” isimli fotoğraf kitabı da sergiye eşlik ederek ilk defa sanatseverlerle buluşuyor. İstanbul’un çok katmanlı belleğini, camın yüzeyinde tekrar keşfetmek isteyenler için “Ne Zaman”, 1851.gallery organizasyonu ile, 2-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi bomontiada’da kapılarını açıyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası