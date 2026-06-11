Kayseri Kocasinan'da 20 katlı bir binanın yangın sensörü henüz bilinmeyen nedenle asılsız alarm verdi. Panikle sokağa dökülen sakinler, ekiplerin incelemesi sonucu tehlike olmadığını öğrenince rahat nefes aldı. Binada daha önce de 3 kez yanlış alarm verilmesine isyan eden vatandaşlar, sisteme tepki gösterdi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi, Sahabiye Mahallesi Seher Sokak'ta bulunan 20 katlı binanın yangın sensörleri henüz bilinmeyen bir nedenle yangın alarmı verdi. Alarmla birlikte binanın bulunduğu bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, bina sakinleri de panikle kendini sokağa attı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de binada yangın aradı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, herhangi bir olumsuzluğun olmadığı belirlendi. Durumun yetkililer tarafından bina sakinlerine bildirilmesiyle vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Kayseri'de 20 katlı binada büyük panik: Herkes sokağa döküldü, gerçek sonradan anlaşıldı

DAHA ÖNCE DE 3 KEZ ÇALDI

Yangın sensörünün üçüncü kez yanlış alarm vermesi bina sakinlerini isyan ettirirken, incelemelerin ardından da ekipler olay yerinden ayrıldı.

Kayseri'de 20 katlı binada büyük panik: Herkes sokağa döküldü, gerçek sonradan anlaşıldı

"YANGIN YOK, GEREKSİZ YERE ALARM VERİYOR"

Olayı anlatan bir apartman sakini, yangın alarmını duyduktan sonra bina olarak aşağı indiklerini söyleyerek, "Bu yangın alarmının çaldığı 3 oldu. Yangın yok, gereksiz yere alarm veriyor. Binaya taşındığımızdan beri bu 3 oldu. İtfaiye ekipleri geliyorlar, bakıyorlar ama bir yangın yok. Geçen sefer de evde yağ yanmış, ondan dolayı alarm çalmış. Bu neden oldu bilmiyoruz." dedi.

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