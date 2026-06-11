Samsun'da hayata geçirilecek "Çiçekyazı Barajı" için imzalar atıldı. Kavak ilçesine yapılacak baraj; 74 metre yüksekliğinde, 506 metre kret uzunluğunda ve 2,7 milyon metreküp dolgu hacmine sahip olacak. Projeyle 4 ilçenin uzun yıllar su sıkıntısı yaşamaması hedefleniyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, proje sözleşmesini yüklenici firma müdürü Bülent Aksoy ile imzaladıklarını belirterek, Çiçekyazı Barajı'nın yalnızca yeni bir su kaynağı yatırımı olmadığını vurguladı.

74 METRE YÜKSEKLİK, 2,7 MİLTON METREKÜP DOLGU HACMİ

Başkan Doğan, iklim değişikliğinin etkileri, kuraklık riskleri ve artan nüfusun oluşturduğu su talebi karşısında projenin ilin su arz güvenliğini güçlendirecek stratejik bir altyapı yatırımı niteliği taşıdığını ifade etti.

Yeni baraj geliyor! 74 metre yüksekliğinde, 2.7 milyon metreküp hacminde olacak

Projeye ilişkin teknik bilgiler de paylaşan Doğan, Çiçekyazı Barajı'nın 74 metre yüksekliğinde, 506 metre kret uzunluğunda ve 2,7 milyon metreküp dolgu hacmine sahip kil çekirdekli kaya dolgu baraj olarak tasarlandığını söyledi. Baraj rezervuarının normal depolama hacminin yaklaşık 8,8 milyon metreküp olacağını belirten Doğan, yağış alanının ise 27,59 kilometrekare olduğunu kaydetti.

4 İLÇEYE CAN SUYU OLACAK

Barajın tamamlanmasıyla birlikte Kavak, Havza, Ladik ve Asarcık ilçeleri ile Havza Organize Sanayi Bölgesi'nin(OSB) uzun yıllar boyunca güvenli, sürdürülebilir ve kesintisiz içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanacağını ifade eden Doğan, yatırımın bölgenin sosyal, ekonomik ve sanayi gelişimine de önemli katkılar sunacağını dile getirdi.

Yeni baraj geliyor! 74 metre yüksekliğinde, 2.7 milyon metreküp hacminde olacak

Çiçekyazı Barajı'nın Samsun'un geleceğine yapılan en önemli su yatırımlarından biri olacağını belirten Başkan Doğan, projenin şehre ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.

SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık'ın da katıldığı imza töreniyle proje süreci resmen başlamış oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası