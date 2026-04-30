Mersin’in Silifke ilçesinde örtü altı sezonun ilk üzüm hasadı yapıldı. Yalova incisi cinsi üzümlerin iç piyasada tüketiciye 500-600 TL arasında ulaştığı, ihracatta ise kilogram fiyatının 600 TL'ye kadar çıktığı aktarıldı.

Silifke'de yılın ilk üzüm hasadı Atakent Mahallesi'nde yapıldı. Örtü altında yetiştirilen üzümlerin kesimine başlanırken üretici Mustafa Sak, sezonun bereketli geçmesini temenni etti. Hasat sırasında açıklamalarda bulunan Sak, "Silifke'de üzümde ilk hasadı gerçekleştirdik. Hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Hasat başladı, dalından taştı! Kilosu 600 TL'den ihraç edilecek

6 DÖNÜMDEN 17 TON

6 dönümlük serasında üretim yaptığını belirten Sak, yaklaşık 17 ton rekolte beklediklerini ifade ederek, "Örtü altı üzüm yetiştiriciliği yapıyorum. Bu yıl 6 dönümden 17 ton ürün bekliyoruz. Türkiye'de ilk hasat burada yapılıyor.

DÜNYAYA İHRAÇ EDİLİYOR

Ürünlerimiz iç piyasanın yanı sıra Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Fiyatlardan memnunuz" diye konuştu. Ziraat Mühendisi Deniz Gürbüz ise turfanda üzüm üretiminde Mersin'in önemli bir merkez olduğunu belirterek, "Turfanda üzüm denildiğinde Silifke, Erdemli ve Mezitli ilçeleri öne çıkıyor. Önceleri küçük alanlarda yapılan üretim, bugün Mersin genelinde yaklaşık 2 bin 500 dönüme ulaştı. Yıllık üretim ise 8-10 bin ton civarında. Ürünler Rusya başta olmak üzere Arap ülkeleri ve kısmen Avrupa'ya ihraç ediliyor" dedi.

KİLOSU 600 TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Gürbüz, iç piyasada üreticiden 300-350 TL'ye çıkan üzümün tüketiciye 500-600 TL arasında ulaştığını, ihracatta ise kilogram fiyatının 600 TL'ye kadar çıktığını kaydetti.



Öte yandan Silifke'de üzüm üretiminin özellikle Uzuncaburç Mahallesi ile Göksu Vadisi'ndeki Keben, Sabak, Karakaya, Kargıcak, Evkafçiftliği, Gündüzler ve Kepez mahallelerinde yoğun olarak yapıldığı bildirildi.

