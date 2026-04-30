Hasat başladı, dalından taştı! Kilosu 600 TL'den ihraç edilecek
Mersin’in Silifke ilçesinde örtü altı sezonun ilk üzüm hasadı yapıldı. Yalova incisi cinsi üzümlerin iç piyasada tüketiciye 500-600 TL arasında ulaştığı, ihracatta ise kilogram fiyatının 600 TL'ye kadar çıktığı aktarıldı.
- Üretici Mustafa Sak, sezonun bereketli geçmesini diledi.
- Sak, 6 dönümlük serasında 17 ton rekolte beklediğini belirtti.
- Ürünler iç piyasanın yanı sıra Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine gönderiliyor.
- Ziraat Mühendisi Deniz Gürbüz, Mersin'in turfanda üzüm üretiminde önemli bir merkez olduğunu söyledi.
- Mersin genelinde yaklaşık 2 bin 500 dönüm alanda üzüm üretimi yapılıyor ve yıllık 8-10 bin ton civarında rekolte elde ediliyor.
- Üzümün kilogram fiyatı iç piyasada 500-600 TL'ye kadar çıkarken, ihracatta bu rakam 600 TL'ye ulaşıyor.
Silifke'de yılın ilk üzüm hasadı Atakent Mahallesi'nde yapıldı. Örtü altında yetiştirilen üzümlerin kesimine başlanırken üretici Mustafa Sak, sezonun bereketli geçmesini temenni etti. Hasat sırasında açıklamalarda bulunan Sak, "Silifke'de üzümde ilk hasadı gerçekleştirdik. Hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.
6 DÖNÜMDEN 17 TON
6 dönümlük serasında üretim yaptığını belirten Sak, yaklaşık 17 ton rekolte beklediklerini ifade ederek, "Örtü altı üzüm yetiştiriciliği yapıyorum. Bu yıl 6 dönümden 17 ton ürün bekliyoruz. Türkiye'de ilk hasat burada yapılıyor.
DÜNYAYA İHRAÇ EDİLİYOR
Ürünlerimiz iç piyasanın yanı sıra Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Fiyatlardan memnunuz" diye konuştu. Ziraat Mühendisi Deniz Gürbüz ise turfanda üzüm üretiminde Mersin'in önemli bir merkez olduğunu belirterek, "Turfanda üzüm denildiğinde Silifke, Erdemli ve Mezitli ilçeleri öne çıkıyor. Önceleri küçük alanlarda yapılan üretim, bugün Mersin genelinde yaklaşık 2 bin 500 dönüme ulaştı. Yıllık üretim ise 8-10 bin ton civarında. Ürünler Rusya başta olmak üzere Arap ülkeleri ve kısmen Avrupa'ya ihraç ediliyor" dedi.
KİLOSU 600 TL'YE KADAR ÇIKIYOR
Gürbüz, iç piyasada üreticiden 300-350 TL'ye çıkan üzümün tüketiciye 500-600 TL arasında ulaştığını, ihracatta ise kilogram fiyatının 600 TL'ye kadar çıktığını kaydetti.
Öte yandan Silifke'de üzüm üretiminin özellikle Uzuncaburç Mahallesi ile Göksu Vadisi'ndeki Keben, Sabak, Karakaya, Kargıcak, Evkafçiftliği, Gündüzler ve Kepez mahallelerinde yoğun olarak yapıldığı bildirildi.