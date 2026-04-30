Arif Kocabıyık'ın üyeliği 1 gün sürdü! CHP kapıları kapattı, rozeti geri aldı
CHP, Arif Kocabıyık’a Genel Başkan Özgür Özel tarafından rozet takılmasının ardından, geçmiş paylaşımları ve tutumlarına ilişkin yapılan değerlendirme sonucu üyelik işlemlerinin durdurulduğunu açıkladı.
- Genel Başkan Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı sonrası konuklarını kabul etmiş ve Arif Kocabıyık'a parti rozeti takılmasını rica etmiştir.
- Yoğun görüşme trafiği içinde Kocabıyık'a da rozet takıldığı belirtilmiştir.
- Daha sonra Kocabıyık'ın geçmiş dönemdeki tutumları ve sosyal medya paylaşımları hakkında bilgi edinilmiştir.
- Bu paylaşımların CHP'nin ilkeleri ve değerleriyle bağdaşmadığı ifade edilmiştir.
- Gerekli değerlendirmenin ardından, henüz resmi kayıt işlemi yapılmayan Arif Kocabıyık'ın parti üyelik işlemleri durdurulmuştur.
Salı günü TBMM Grup Toplantısı’nın ardından Genel Başkan Özgür Özel tarafından parti rozeti takılan sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık’ın üyelik süreci askıya alındı.
Partiden yapılan yazılı açıklamada, Özel'in her hafta olduğu gibi makamında, Meclis'e gelen konuklarını kabul ettiği, partiye katılma istediği iletilen Kocabıyık'a da rozet takılmasının rica edildiği belirtildi.
"CHP'NİN İLKELERİNE UYGUN DEĞİL"
Özel'in de kalabalık ve yoğun görüşme trafiği içinde, üyelik talebinde bulunan çok sayıda yurttaşa olduğu gibi Kocabıyık'a da rozet taktığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ancak daha sonra, söz konusu kişinin geçmiş dönemdeki tutumları ve sosyal medya paylaşımları hakkında bilgi edinilmiştir. CHP'nin ilkeleri ve değerleriyle bağdaşmayan davranışlar kabul edilemez. Bu nedenle gerekli değerlendirme derhal yapılmış, henüz resmi kayıt işlemi yapılmayan Arif Kocabıyık'ın parti üyelik işlemleri durdurulmuştur."