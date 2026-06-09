CHP'nin TBMM'de gerçekleştireceği grup toplantısı öncesinde ortalık karıştı. Meclis'in Dikmen kapısına gelen Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri arasında gerginlik yaşandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilmesi planlanan CHP Grup Toplantısı öncesinde Meclis karıştı.

CHP'nin bu haftaki TBMM Grup toplantısında hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem de CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel toplantıyı kendisinin gerçekleştireceğini açıkladı.

TBMM girişinde gerginlik! Kılıçdaroğlu ve Özel destekçileri karşı karşıya geldi!

MECLİS GİRİŞİNDE ORTALIK KARIŞTI

Bu kararların üzerine TBMM’de gerçekleştirilecek CHP Grup Toplantısı öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçileri TBMM’nin Dikmen kapısında karşı karşıya geldi.

TBMM girişinde gerginlik! Kılıçdaroğlu ve Özel destekçileri karşı karşıya geldi!

ARBEDE ÇIKTI

Grupların karşı karşıya gelmesiyle birlikte iki grup arasında arbede yaşandı ve gruplar birbirlerine sloganlar atmaya başladı. Yaşanan arbedede bazı basın mensupları da saldırıya maruz kaldı.

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