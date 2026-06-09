CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, partide yaşanan grup toplantısı krizine ilişkin yaptığı açıklamada, bugün Genel Merkez'de toplanacaklarını belirtti. Her hafta böyle bir krizin yaşanıp yaşanmayacağı sorusunu da cevaplayan Tekin, "Bu ilk ve son olacak. Bir daha böyle bir sorun yaşanmayacak." dedi. Krizin temelinde bir kurultay talebi olmadığını vurgulayan Tekin, "Biz sorun çözme derdindeyiz, arkadaşlarımız ise sorun çıkarma derdinde" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, TGRT Haber ekranlarında, CHP'de yaşanan grup toplantısı krizine ilişkin önemli açıklamalar yaptı, dikkat çeken mesajlar verdi.

Gürsel Tekin, Gazeteci Gürkan Hacır ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ile birlikte TGRT Haber'de CHP'nin gündemini değerlendirdi.

CHP'deki grup toplantısı krizi dönüştü. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu saat 14.00'te CHP Genel Merkezi'nde konuşma yapacağını açıklarken, sabah saatlerinde Meclis'e gelen Özgür Özel'in de saat 13.30'da TBMM'deki CHP'nin grup kürsüsüne çıkarak konuşma yapması bekleniyor.

"KILIÇDAROĞLU HİÇ DEĞİŞMEDİ"

Krizi değerlendiren Tekin, "Sayın Özgür Özel'den şu jesti bekledim. Tıpkı 2020 yılında, Kılıçdaroğlu'nun, kendisini grup başkanı olarak tayin ettiği o dönem, kürsüde şu cümlelerle Kılıçdaroğlu'nu çağırıyor: 'Beşli çetenlerin korkulu rüyası... Sizi konuşmaya davet ediyorum.' Kılıçdaroğlu'nun bugünkü durumu arasında hiçbir değişiklik yok. Aynı Kılıçdaroğlu." dedi.

"GRUP TOPLANTISI GİBİ OLACAK"

Tekin, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun tabiatını bilirsiniz. Yani sakin güç, barışçıl bir insandır. Biz de oradan bir 'kargaşa oluşturalım' arayışı içinde olacak durumda değildik. Sonuç itibarıyla Sayın Kılıçdaroğlu, arkadaşlarını Genel Merkez'e çağırdı. Şu anda Genel Merkez'de bekliyoruz. Saat 2'de Sayın Genel Başkanımız kamuoyuna açıklamalarda bulunacak. Bir grup toplantısı gibi olacak." ifadelerini kullandı.

"Bir MHK toplantısından söz ediliyor. MHK toplantısı bugüne mi alındı?" sorusuna cevap veren Tekin, "Oluşan fiili durumdan dolayı hem disiplin kurulu toplanabilir. Ben, daha toplantı olmadan bir yorum yapamam ama bugünün değerlendirilmesi konusunda bir toplantı olacak." dedi.

"BİR DAHA BÖYLE BİR SORUN YAŞANMAYACAK"

"Biz bu tabloyu her hafta yaşayacak mıyız? Haftaya yine grup var, bir sonraki hafta yine grup var. Bu ne zamana kadar böyle devam edecek?" sorusunu da cevaplayan Tekin, şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanımız, bir sorun çıkmaması görüşünde. Ne yazık ki arkadaşlarımız bugüne kadar bir adım atamadılar. Yani mesela ilk geldiği günden itibaren Sayın Kılıçdaroğlu hiç kimseye çağrıda bulunmadı. Dedi ki; 'Sadece milletvekillerimiz ve parti mercilerimiz gidip Genel Merkez'de parti yöneticilerine konuşsun.' Ama ne yazık ki parti yöneticilerimiz, milletvekillerimiz kendi partilerine giremediler, içeri sokmadılar. Sonra da yaşanan sorunları hep beraber gördük. Bu ilk ve son olacak. Bir daha böyle bir sorun yaşanmayacak."

"ARKADAŞLARIMIZIN BÖYLE BİR DERDİ YOK"

Kurultay sürecine ilişkin olarak da konuşan Tekin, "Bu sorunun temel kaynağı bir kurultaysa çok hızlı bir şekilde bir takvim başlatırız ve 7 ay içerisinde bu sorunu bitiririz. Arkadaşlarımızın böyle bir derdi yok. Yani 'bir kurultay yapalım, yenileyelim' derdi yok. Sorun çıkarmak istiyorlar. Biz sorun çözme derdindeyiz, arkadaşlarımız ise sorun çıkarma derdinde. Çünkü mevcut delegelerle, bir tarafta tedbir var, öbür tarafta tedbirin ötesinde yani delegelerimizin yaşamış olduğu ciddi sorunlar var. CHP'de belediye başkanları, milletvekilleri, başka partilere geçebilir ama ilk kez 29 tane kurultay delegesi yani partinin kaderini belirleyen 29 kişi AK Parti'ye geçti. Bu kabul edilecek bir durum değil. Böyle bir ortamda 196 delegemiz tedbirli, 163 delegemiz soruşturma dosyasında, 44 delegemiz tutuklu." dedi.

"BAŞINDAN SONUNA KADAR ÇELİŞKİLER YUMAĞI VAR"

"DSP ile, Genç Parti ile yeni parti hazırlıklarından söz ediliyor. Aynı anda da 'CHP'den ayrılmayacağız' deniyor. Burada bir çelişki görüyor musunuz?" sorusunu da cevaplayan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Başından sonuna kadar çelişkiler yumağı var. Yani muhalefet haktır. Partinizde kalırsınız, muhalefetiniz yaparsınız. Ama bir tarafta bunları söyleyecek öbür tarafta partinin kurumsal kimliğini zedelemek için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız. Önümüzdeki günlerde ne çıkacaktır? Merak etmeyin."

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