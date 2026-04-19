Bursaspor'un başarısının sırrı ortaya çıktı! Gökhan Kırdar açıkladı, her kritik maçta yaptı...
Bursaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta bitime bir hafta kala sahasında Somaspor'u 5-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Birçok yerde kutlamalar sürerken takımın ünlü fanatiklerinden müzisyen Gökhan Kırdar dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Kritik maçlarda sahaya çıktığını belirten Kırdar, yeşil-beyazlı ekibe "bilimsel müzik terapi" yöntemiyle katkı sağladığını dile getirdi.
Kırdar, haftalar önce ilk kez sahada yer aldığını hatırlatarak, uyguladığı yöntemin tamamen bilimsel temellere dayandığını belirtti. "Enerjiyi yükselten bir performans sergiliyorum. Bu da hem oyunculara hem tribünlere yansıyor ve sonuçlara etki ediyor" diyen sanatçı, kritik karşılaşmalarda davetli olarak bulunduğunu ve her seferinde hedeflenen sonucun alındığını dile getirdi.
"BİLİMSEL BİR MÜZİK TERAPİ YÖNTEMİ"
Bursaspor’a uğur getirdiği yönündeki yorumlara da değinen Kırdar, bunu "Uğurdan öte bilimsel bir müzik terapi yöntemi" olarak tanımladı. İnsan bedenindeki enerjiyi artırmayı hedeflediğini vurgulayan sanatçı, bu sayede performansın sahaya doğrudan yansıdığını söyledi.
Öte yandan Kırdar, taraftarları sevindirecek bir müjde de verdi. Daha önce duyurusunu yaptığı "Cendere" eserinin Bursaspor’a özel versiyonunu hazırlama sözünü yineleyen sanatçı, çalışmayı en kısa sürede tamamlayacağını belirtti.