TFF 1'inci Lig'de sürpriz transfer: Orkun Kökçü'nün ağabeyi imzayı attı
TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü, Beşiktaş'ın milli futbolcusu Orkun Kökçü'nün ağabeyi Ozan Can Kökçü'yü kadrosuna kattığını açıkladı.
- Vanspor Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon Trendyol 1'inci Lig'i 49 puanla 14'üncü sırada tamamladı.
- Hollanda ekibi FC Volendam forması giyen Ozan Can Kökçü ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
- Kökçü, orta saha bölgesinde görev yapıyor.
- Kökçü'nün Beşiktaş'ta mücadele eden Orkun Kökçü'nün ağabeyi olduğu belirtildi.
- 27 yaşındaki orta saha oyuncusu kariyerinde Bursaspor, RKC Waalwijk, Giresunspor, Sabah FK, Telstar, FC Eindhoven, HJK Helsinki ve Volendam formaları giydi.
Trendyol 1'inci Lig'de geçtiğimiz sezonu 49 puanla 14'üncü sırada tamamlayan Vanspor Futbol Kulübü, Azerbaycan Milli Takımı oyuncusu Ozan Can Kökçü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Açıklamada, "Kulübümüz, Hollanda ekibi FC Volendam forması giyen profesyonel futbolcu Ozan Can Kökçü ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Orta saha bölgesinde görev yapan Kökçü'nün kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, kendisine Vanspor forması altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
OZAN CAN KÖKÇÜ'NÜN KARİYERİ
Beşiktaş’ta mücadele eden Orkun Kökçü'nün ağabeyi olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerinde Bursaspor, RKC Waalwijk, Giresunspor, Sabah FK, Telstar, FC Eindhoven, HJK Helsinki ve Volendam formaları giydi.