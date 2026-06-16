TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü, Beşiktaş'ın milli futbolcusu Orkun Kökçü'nün ağabeyi Ozan Can Kökçü'yü kadrosuna kattığını açıkladı.

Trendyol 1'inci Lig'de geçtiğimiz sezonu 49 puanla 14'üncü sırada tamamlayan Vanspor Futbol Kulübü, Azerbaycan Milli Takımı oyuncusu Ozan Can Kökçü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreninde kulüp başkanı ve yöneticiler de yer aldı.

Açıklamada, "Kulübümüz, Hollanda ekibi FC Volendam forması giyen profesyonel futbolcu Ozan Can Kökçü ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Orta saha bölgesinde görev yapan Kökçü'nün kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, kendisine Vanspor forması altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

OZAN CAN KÖKÇÜ'NÜN KARİYERİ

Beşiktaş’ta mücadele eden Orkun Kökçü'nün ağabeyi olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerinde Bursaspor, RKC Waalwijk, Giresunspor, Sabah FK, Telstar, FC Eindhoven, HJK Helsinki ve Volendam formaları giydi.

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