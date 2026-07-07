50 milyar dolarlık imza! NATO Ankara Zirvesi'nde müttefikler arasında dev anlaşmalar
Tüm dünyanın yakından takip ettiği NATO Ankara Zirvesi'nde müttefikler arasındaki dev anlaşmalar dikkat çekiyor. Zirvedeki liderler buluşması öncesi gerçekleştirilen savunma sanayi forumunda, en az 50 milyar dolar değerinde anlaşmalara imza atıldı.
- Forumda, hava savunmasından insansız sistemlere kadar birçok alanda yeni projeler ve yatırım planları duyuruldu.
- NATO müttefikleri ile savunma sanayii şirketleri arasında toplamda 50 milyar dolar büyüklüğünde anlaşma ve yatırım paketi açıklandı.
- NATO, insansız hava araçlarından kaynaklanan tehditlere karşı ortak savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla 40 milyar dolarlık bir yatırım programı başlattığını duyurdu.
- NATO'nun mevcut AWACS filosunun yerini alacak yeni nesil platformlara ilişkin program resmen başlatıldı.
- NATO, istihbarat, keşif ve gözetleme kapasitesini artırmak amacıyla Triton insansız hava araçlarını envanterine katacağını açıkladı.
NATO’nun Ankara’daki zirvesinde liderler buluşması öncesi gerçekleştirilen savunma sanayi forumunda, en az 50 milyar dolar değerinde yeni tedarik anlaşmasına varıldığı bildirildi.
Ankara'da düzenlenen NATO Savunma Sanayii Forumu (NSDIF 2026), müttefik ülkelerin savunma sanayiinde ortak üretim, teknoloji geliştirme ve tedarik kapasitesini artırmaya yönelik önemli kararlarına sahne oldu. İttifakın caydırıcılığını güçlendirmeyi hedefleyen forumda, hava savunmasından insansız sistemlere, stratejik ulaştırmadan uzay teknolojilerine kadar birçok alanda yeni projeler ve yatırım planları duyuruldu.
50 MİLYAR DOLARLIK SAVUNMA ANLAŞMALARI İMZALANDI
Forumun en dikkat çeken gelişmesi, NATO müttefikleri ile savunma sanayii şirketleri arasında toplam büyüklüğü 50 milyar doları bulan anlaşma ve yatırım paketinin açıklanması oldu. Paket kapsamında hava savunma sistemleri, insansız hava araçlarına karşı geliştirilecek çözümler, ortak üretim projeleri, stratejik ulaştırma kabiliyetleri ve ileri teknoloji yatırımlarına yönelik çok sayıda sözleşme imzalandı.
40 MİLYAR DOLARLIK ANTİ-DRON YATIRIMI YAPILDI
NATO, insansız hava araçlarından kaynaklanan tehditlere karşı ortak savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla 40 milyar dolarlık yatırım programını hayata geçireceğini duyurdu. Program kapsamında müttefik ülkelerin anti-drone sistemleri, eğitim altyapısı ve ortak operasyon kabiliyetlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.
Forumda, NATO'nun mevcut Havadan Erken İhbar ve Kontrol (AWACS) filosunun yerini alacak yeni nesil platformlara ilişkin program da resmen başlatıldı. Yeni sistemlerin, ittifakın hava gözetleme, komuta-kontrol ve erken uyarı kabiliyetlerini uzun vadede güçlendirmesi amaçlanıyor.
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NATO ayrıca istihbarat, keşif ve gözetleme kapasitesini artırmak amacıyla Triton insansız hava araçlarını envanterine katacağını açıkladı. Forumda bunun yanı sıra uzay kabiliyetlerinin geliştirilmesi, stratejik hava ulaştırma kapasitesinin artırılması ve müttefik ülkeler arasında savunma teknolojileri alanındaki ortak üretim ve Ar-Ge iş birliklerinin genişletilmesine yönelik yeni girişimler de duyuruldu.