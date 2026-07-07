Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Erdoğan, Trump için "değerli dostum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından X hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında Trump'ı Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkiler ve gündemdeki konulara ilişkin olumlu mesajlar verdi.

"İNANIYORUM Kİ HAYIRLI BİR NETİCEYE ULAŞTIRACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı, değerli dostum Sayın Donald Trump’ı ağırlamaktan memnuniyet duydum.

Gündemimizdeki pek çok meseleyi, inanıyorum ki Sayın Başkan’la dayanışmamız ve güçlü ilişkilerimiz sayesinde hayırlı bir neticeye ulaştıracağız."

Erdoğan'ın paylaşımında Trump için kullandığı "değerli dostum" ifadesi dikkat çekerken, iki liderin görüşmesinde ele alınan başlıklara ilişkin resmi açıklamaların gün içerisinde paylaşılması bekleniyor.

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