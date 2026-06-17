Huawei, üçe katlanabilir akıllı telefonu Mate XT Ultimate’in ardından dikey olarak üçe katlanan telefon için patent aldı.

Mate XT Ultimate ile üçe katlanabilir akıllı telefon segmentine öncülük eden Huawei, şimdiye kadarki en sıra dışı katlanabilir akıllı telefonlardan birini geliştiriyor olabilir.

Paylaşılan yeni bir patent, markanın, S şeklinde katlanma tasarımına sahip bir Huawei katlanır telefonu gösteriyor.

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Patenti ortaya çıktı: Huaweinin ilk dikey olarak üçe katlanan akıllı telefonu

Görseller, dikey olarak üç katlı katlanabilen ve kapatıldığında çok daha küçük hale gelen bir telefonu işaret ediyor. Katlandığında oldukça küçük ve cebe sığar boyutta kapaklı bir telefon modeline dönüşüyor. Cihaz açık halinde ise geniş bir ekran sunuyor.

Bu tasarım şimdilik patent aşamasında bulunuyor ve Huawei'nin modeli piyasaya çıkarıp çıkarmayacağı bilinmiyor.



Piyasaya çıkması halinde modelin Pura serisine dahil edilebileceği düşünülüyor.

Patenti ortaya çıktı: Huaweinin ilk dikey olarak üçe katlanan akıllı telefonu

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