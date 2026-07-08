Venezuela'da bilanço her geçen gün artıyor!
Venezuela'da 24 Haziran’da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının en az 3 bin 685’e yükseldiği açıklandı.
- Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı en az 3 bin 685'e yükseldi.
- Yaralı sayısı 16 bin 740 olarak açıklandı.
- 6 bin 462 kişi enkazdan kurtarıldı ve 17 bin 907 kişi evsiz kaldı.
- 25 bin 970 depremzedeye tıbbi yardım sağlandı.
- Arama kurtarma çalışmalarına 4 bin 388 uluslararası personel, 29 bin 567 Venezuelalı görevli ve 28 bin 362 gönüllü katılıyor.
- Depremlerden bu yana bin 76 artçı sarsıntı meydana geldi.
Venezuela’da 24 Haziran’da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin bilançosu ağırlaşıyor.
Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamada, faciada hayatını kaybedenlerin sayısının en az 3 bin 685’e yükseldiği belirtildi. Yaralı sayısının değişmeyerek 16 bin 740’ta kaldığı aktarılan açıklamada, 6 bin 462 kişinin enkazdan kurtarıldığı, 17 bin 907 kişinin ise evsiz kaldığı ifade edildi.
25 bin 970 depremzedeye tıbbi yardım sağlandığı belirtilirken, arama kurtarma çalışmalarının 4 bin 388 uluslararası personelin yanı sıra 29 bin 567 Venezuelalı görevli ve 28 bin 362 gönüllünün katılımıyla devam ettiği bildirildi. 24 Haziran’daki depremlerden bu yana bin 76 artçı sarsıntı meydana geldiği ifade edildi.
DEPREMLER FELAKETE YOL AÇMIŞTI
Venezuela 24 Haziran’da önce 7.2 büyüklüğünde bir depremle sarsılmış, yalnızca 39 saniye sonra 7.5 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana gelmişti. Depremler ülkenin farklı kesimlerinde yıkıma yol açmıştı. Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı’ndan yapılan önceki açıklamada, ölü sayısı 3 bin 535, yaralı sayısı ise 16 bin 740 olarak ifade edilmişti.