Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları ardından gözler üniversite adaylarının katılım sağladığı YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarına çevrildi. Tercih takvimini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, YKS sonuç duyurusunu bekliyor. Peki, YKS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sonuçlarını ayın kaçında ilan edilecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 2026 oturumları 21 Haziran 2026 tarihinde tamamlandı. Üç oturumda yapılan sınavın üzerinden haftalar geçmesi nedeniyle sonuç beklentileri hız kazandı. Takvime göre milyonlarda adayın heyecanla beklediği YKS sınav sonuçları temmuzda açıklanacak.

YKS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sonuç tarihi

YKS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) tercih sonuçlarını online olarak "https://ais.osym.gov.tr/" adresinden öğrenebilecek.

YKS 2026'DA 1 SORU İPTAL EDİLDİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM), yapılan açıklamaya göre, 20 Haziran'da uygulanan 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 21 Haziran'da uygulanan 2026-YKS 2. Oturum AYT'nin madde analizleri incelenerek cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlandı.

ÖSYM Yönetim Kurulunca, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilerek AYT'nin Matematik Testi Temel Soru kitapçığında yer alan 23 numaralı sorunun "C" olarak girilmiş cevabının "A" olarak değiştirilmesine, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru kitapçığında yer alan 20 numaralı sorunun ise iptal edilmesine karar verildi.

Sınav puanlarının değerlendirilmesi, 2026-YKS Kılavuzu'ndaki ilgili hükme göre yapılacak.



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